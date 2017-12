Kezdje az új évet innovatív ötlete megvalósításával!

forrás: Prím Online, 2017. december 22. 11:09

A Sparklab alapítónként 5000 euró vissza nem térítendő támogatással, 3X1 hét intenzív bootcamp-pel, marketing és értékesítési stratégiával, az NN Biztosító kapcsolati hálójával, személyre szabott coaching valamint mentor programokkal, és inspiráló közösségi irodai környezettel is támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek hozzájárulhatnak az emberek életminőségének javításához. Cserébe még tulajdonosi részesedésre sem tart igényt, csupán elhivatottságot és hatékony együttműködést vár a jelentkezőktől.

A Sparklab inkubátor program ismét várja azokat az ötletgazdákat, akik megfogadták, hogy világraszóló felfedezésük jövőre nem marad az íróasztal fiók áldozata, és kapva-kapnak az alkalmon, hogy három hónapot dedikáljanak az életükből azért, hogy az ötletből működő prototípus, piacképes verzió születhessen. Az NN által indított programba bárhonnan érkezhetnek az innovatív ötletek: legyen az startup, cégen belüli kezdeményezés, nagyvállalati együttműködés, vagy egyetemi csapat. Az NN Biztosító nyitott minden olyan ötletre, melynek gyümölcse egy-egy olyan innováció, amely képes jobbá tenni az életünket.

Az innováció az elmúlt években kulcsfontosságúvá vált az NN Csoport stratégiájában. A digitalizáció előnyei a biztosítói iparágban is kiaknázhatók, hiszen a technológiai újítások új dimenziót nyitnak a kockázatok beárazásában, a személyre szabhatóság megteremtésében, az ügyfélélmény növelésében. Hollandia után 2017. február végétől Magyarországon is elindult a Sparklab, mely úttörő módon az NN Csoport első startup inkubátor programja, és a magyar biztosítói szegmensben is példa nélküli.

“A magyarországi Sparklab azzal a céllal jött létre, hogy szárnyaink alá vegyük azokat az ötleteket, melyekkel javítani lehet az emberek életminőségét. Ezt támogatjuk anyagiakkal, erőforrásokkal és eszközökkel, de kifejezetten szeretnénk elkerülni, hogy csak ezért jelentkezzenek az öteletgazdák. Elsősorban tehát olyan csapatokat várunk a programba, akiknek eleve azonosak a céljaik és akikkel emiatt könnyen egy irányban tudunk gondolkodni. Ha ez megvan, várjuk az ötleteket az egészség, sport, táplálkozás vagy akár a pénzügyi területről is - amennyiben tisztán érezhető, hogy az emberek életminősége javulni fog tőle.” - mondta Sűdy István, a Sparklab vezetője.

A februári indulás óta a Sparklab már túl van egy sikeres programon, ahol három izgalmas kezdeményezést is sikerült felkarolni:

DIABLOG - egy, a Vodafone-nal közösen fejlesztett, a cukorbetegséggel élők mindennapjait megkönnyítő alkalmazás és hardver,

POTZAK - egy kismamákat segítő applikáció, ami a szülés után szétnyílt hasizom rehabilitálásában segít,

valamint egy olyan CHATBOT, mely a biztosító ügyfélszolgálati munkáját támogatja.

A kiválasztott ötletek a program végén egy Demo Day keretében mutatkozhattak be a sajtó, befektetők, nagyvállalatok, startupperek és érdeklődők előtt.

A februárban induló, következő programot megelőzően a Sparklab vezetői Sűdy István és Bozsánovics Judit 2 hónap leforgása alatt végigjárták a Balkán régió valamint közép-kelet európai térség legnagyobb startup közösségeit is, hogy személyesen is megismerjék és felkészíthessék a program számára releváns tehetségeket. A 9 országot érintő felfedező turnéjuk során már számos potenciális jelentkezőt ismertek meg, de a nevezés még egészen január 3-ig nyitott az innovátorok számára.

A szervezők január végén fogják kihirdetni a kiválasztott projekteket és az alkotói munka február végén kezdődik el Budapest szívében, a Mosaik coworking irodában.

Az ajánlat tartalma:



3x1 hét bootcamp, és három hónap mentorálás

5000 euró vissza nem térítendő támogatás alapítónként

Az NN biztosító kapcsolati tőkéje és integráció a hazai startup ökoszisztémába

Megbeszélések szervezése az NN Biztosító releváns munkatársaival

Az első potenciális ügyfél akár maga az NN Biztosító Zrt.

Coworking iroda a belváros szívében

Befektetői találkozók

A Sparklab a legtöbb inkubátor programtól eltérően a támogatásért cserébe nem kér tulajdonosi részesedést kiválasztott csapatoktól, csupán annyi az elvárás, hogy a program időtartama alatt kizárólagosan ötletük megvalósításán dolgozzanak és legjobb tudásuk szerint éljenek a felkínált támogatási lehetőségekkel.