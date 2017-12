E-kereskedelmi Körkép 2017

forrás: Prím Online, 2017. december 28. 09:48

Az eNET hagyományos év végi infografikája a 2017. évi e-kereskedelmi kutatásainak adatait mutatja be.

Töretlen növekedés - az e-kiskereskedelmi forgalom átlépte a 400 milliárdos határt. Ezalatt a webáruházak már több, mint egyharmadához érkeztek be külföldről is megrendelések. A futárszolgálatos kiszállítás továbbra is meghatározó a vásárlók számára. Az online vásárlóknak pedig közel fele választja már az internetes bankkártyás fizetést.

Az eNET 2001 óta kíséri figyelemmel a hazai e-kereskedelmet, amelyben nem csak az éves forgalom növekszik folyamatosan, hanem az átlagos kosárérték és a vásárlók száma is. Ezekkel, és még sok más érdekes adattal szolgál az eNET immár hagyományos év végi infografikája, amely a 2017. évi e-kereskedelmi kutatások eredményeit foglalja össze.