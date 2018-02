Ismét nő lett az Év Fiatal Vezetője

forrás: Prím Online, 2018. február 22. 13:43

Negyvennél is több pályázó közül Paál Laura, a GE Global Operations IT vezetője lett az „Év fiatal vezetője – 2017” pályázat győztese, aki egyúttal a nagyvállalati kategóriát is megnyerte. A szervezők idén is hirdettek kategória-győzteseket a nonprofit, kkv-, közigazgatási és nagyvállalati kategóriákban.

A beérkezett anyagok majdnem fele nagyvállalati vezetőtől érkezett, a fennmaradó részt közel egyenlő részben teszik ki a kkv, állami és nonprofit szervezetből érkezett pályázatok. „Örömmel jelentjük, hogy idén is erősödött a Budapesten kívüli, vidéki székhelyű szervezetek mezőnye. A területi felhozatal, ahol a fiatal vezetők tevékenykednek szintén nagyon színes. Van, aki tánciskolát vagy épp önkéntes programot vezet, akad, aki bankban igazgató, vagy épp a világ egyik legnagyobb vállalatánál vezető, de van vidéki polgármesterünk is” – mondta el köszöntőbeszédében Tóth Annamária, a díjat kiíró Fiatal Vezetők Akadémiáját is működtető Coaching Team coaching üzletágvezetője a díjkiosztó gálarendezvényen. A szakember hozzátette, hogy a pályaművek 40 százalékát női versenyzők nyújtották be. „A pályázóknak ajánlásokat is be kellett nyújtaniuk, amiket mindig jó szívvel olvasunk, hiszen nagyon személyes tapasztalásokat osztanak meg ilyenkor az ajánlók, akik a legtöbbször felettesek, mentorok, beosztott kollégák és családtagok” – mondta el a pályaművekkel kapcsolatban Tóth Annamária.

Az értékelési folyamat során, első körben a 6 tagú zsűri arról döntött, hogy az adott pályázatot továbbengedi-e a második körbe, vagy sem. A második állomásig a pályázatok kicsivel több mint fele jutott. Ezután szigorú pontozás következett, összesen 180 pontot érhettek el a pályázók. A zsűritagok többek között olyan szempontokat vették figyelembe, mint hogy milyen szerepet tölt be vezetőként az adott szervezetben vagy szervezeti egységben a pályázó, milyen a hatása a csapatára és adott esetben rajtuk kívüli környezetre. Milyen eredményeket ért már el, mit tart a vezetői küldetésének, hogyan éli meg azt a mindennapokban. Mik a tervei, hogyan látja magát évek múlva. A vezetői „szolgálat” megjelenését, a társadalomi felelősségvállalást és a digitális világban való eligazodást kereste már a zsűri a további körökben. Az Év Fiatal Vezetője kitüntető címet a tavalyi évhez hasonlóan, ezúttal is női pályázó nyerte el Paál Laura személyében.

„Én hiszek abban, hogy nem lehet valaki jó vezető, ha nincs mögötte egy olyan csapat, egy olyan háttér, akik támogatják” – mutatott rá a fődíj átvételekor Paál Laura, a GE Global Operations IT vezetője. A friss győztes felhívta a figyelmet: számára az a legfontosabb, hogy egy vezető olyan célokat tűzzön ki, ami egyfelől elérhető, és egyszerre inspiráló is. A jövő vezetőinek azt üzenete: az út során maradjanak „sebezhetőek” – ne a tökéletességre törekedjenek, ne a hibátlanságot keressék, hanem éljenek együtt a hibáikkal és tanuljanak belőlük.

Az értékelések alapján a kkv kategória első helyezettje Szirják Csaba, az OTT-ONE NyRT. szoftverfejlesztési részleg vezetője, a nonprofit kategória győztese pedig Benkő Fruzsina, Szociális Innováció Alapítvány InDaHouse Hungary programjának megálmodója és vezetője lett, míg a közigazgatási szervezetek vezetői közül Balázsy Péter, Vas Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője, megyei jegyző került az élre. A zsűri két különdíjast is jutalmazott Varga Tamás, a szállás.hu üzletfejlesztési vezetője, valamint Sipos Zsolt, a Dolce Dance kft., Events21 kft. tulajdonosának személyében.

„A díjra olyan 40 év alatti vezetők pályázhattak, akiknek legalább egyéves vezetői tapasztalatuk volt, és akik legalább öt főből álló csapatot irányítanak a mindennapok során” – emlékeztetett Tóth Annamária. A díj projektvezetője elmondta azt is, jó volt látni a pályázat lebonyolítása során, hogy a pályázók komolyan és tudatosan élik meg a vezetői szerepet, egyéni sikerüknek valamennyien azt tartják, hogy az általuk irányított csapat önállóan is képes hatékony munkát végezni, jó döntéseket meghozni. „Célunk, hogy az Év Fiatal Vezetője díj egyre nagyobb szakmai rangot vívjon ki magának, és a visszajelzések alapján úgy látjuk, jó úton járunk” – vallja Bite Barbara, a Coaching Team alapító-ügyvezetője. A szakember elmondta, más szakmai díjakhoz képest az Év fiatal vezetője pályázaton kifejezetten összetett feladat a pályamű összeállítása, amit aztán több körös, zsűri előtti prezentáció is nehezít. Ezek alapján a versenyzők magát a pályázati folyamatot is egyfajta önismereti utazásnak és nem mellékesen élvezetes időtöltésnek élik meg. „Elmondható, hogy évről évre erősödik a mezőny. A zsűri idén nagyon magas pontszámokat adott és még a harmadik kör után is izgalmas beszélgetések zajlottak, míg eldőlt, hogy ki lesz az Év Fiatal Vezetője, a kategória győztesek és a különdíjasok – akiknek ezúton is szívből gratulálunk” – köszöntötte a díjazottakat Bite Barbara.

Helyezettek, díjazottak



Az Év fiatal vezetője 2017 fődíjasa, és a nagyvállalati kategória győztese: Paál Laura, GE Global Operations

KKV Kategória győztese: Szirják Csaba, OTT-ONE NyRT

Nonprofit kategória győztese: Benkő Fruzsina, Szociális Innováció Alapítvány InDaHouse Hungary

Közigazgatási kategória győztese: Balázsy Péter, Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

Különdíjasok: Varga Tamás, szállás.hu

Sipos Zsolt, a Dolce Dance kft., Events21 kft.