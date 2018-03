A 4 legnagyobb kihívás a vállalati adattárolásban

forrás: Prím Online, 2018. március 23. 10:59

Aki ezekre a kérdésekre nem talál gyorsan választ, az nem tudja felvenni a versenyt az adatmennyiség növekedésével, így a piaci versenyben is lemarad. Ezért érdemes végiggondolni a lehetséges megoldásokat, amíg nem késő.

Nehéz lépést tartani

Az adatok mennyisége és ezzel a tárkapacitási igény sokkal nagyobb ütemben nő, mint a vállalatok költségvetése. Ezzel együtt a tárolóhardverek ára sem csökken olyan ütemben, hogy pusztán új tárolóegységek vásárlásával fenntartható lenne a jelenlegi rendszer. Ezért a vállalatok intelligensebb és költséghatékonyabb módszereket keresnek a tömeges, strukturálatlan, illetve hosszú távon megőrzendő adatok tárolására.

Olyan rugalmas és jól méretezhető megoldásra van szükségük, amely segítségével gyorsan lehet reagálni az üzleti igényekre anélkül, hogy az egekbe szöknének a költségeik, és leállások zavarnák meg az üzletmenetet a bővítési folyamat során. A SUSE szakértői szerint a választ az olyan önkezelő, szoftveresen vezérelt tárolási rendszerek kínálják, mint például a SUSE Enterprise Storage. Az ilyen eszközök egyszerűen és gyorsan bevezethetők, és bármikor leállás nélkül lehetővé teszik a rendszer bővítését, vagyis az új tárolók elhelyezését. Ráadásul gyakorlatilag korlátlanul skálázhatók, terabájtos szinttől petabájtig.

Növekvő befektetési költségek…

Az informatikai szakemberek általában fontosság alapján csoportosítják az adatokat, és ennek megfelelően tárolják azokat. A legfontosabb, gyors elérést igénylő adatbázisokat Tier 1 szintű, drágább SAN rendszereken mentik el. Tier 2 kategóriába sorolhatók a napi szinten használt dokumentumok és egyéb fájlok, amelyeket általában backend tömbökön tárolnak. A Tier 3 adatokat pedig, amelyek rendszerint biztonsági mentések és compliance előírások vagy egyéb indokok miatt, hosszú távon megőrzendő információk sok helyen még mindig szalagos megoldásokon archiválják.

A tárolt adatok 80 százaléka azonban a Tier 2 és 3 kategóriába tartozik, ami óriási és folyton növekvő információmennyiséget jelent. Ennek hatékony kezeléséhez pedig nem elég pusztán a szintek elkülönítése. A szalagos megoldások olcsók, de lassan hívhatók elő róluk az adatok, míg a backend tömbök túlságosan drágák ahhoz, hogy nagyobb mennyiségben tárolják rajtuk a ritkán elővett adatokat. Tehát pusztán ezekkel az eszközökkel nem lehet hatékonyan és alacsony költségek mellett tárolni azt a bizonyos 80 százalékot.

Videó a SUSE szakértőjének előadásáról a Storageworld konferencián:

Erre kínálnak megoldást a szoftveresen vezérelt tárolórendszerek, amelyek elkülönítik a tároláskezelést és tárolásvirtualizációt a fizikai hardvertől. Így lehetővé teszik a szervezetek számára, hogy általánosan elérhető és megfizethető szerverek és lemezmeghajtók használatával építsenek ki tárolási rendszert. Az IT Brand Pulse elemzése szerint a SUSE Enterprise Storage 30 százalékkal alacsonyabb beszerzési költségekkel jár, mint egy középkategóriás diszktömb, és 50 százalékkal olcsóbb, mint egy SAN.

…és emelkedő működtetési költségek

A hagyományos rendszerek esetében nem csupán a tárolási rendszerhez szükséges hardverek és szoftverek költsége nő, hanem a tárolt adatok felügyelete és kezelése is egyre többe kerül, illetve maga a bővítés is nehézségekkel jár. Egy szoftveresen vezérelt megoldással az új tárolók leállás és az adatok veszélyeztetése nélkül helyezhetők üzembe a rendszerben. Ráadásul a SUSE Enterprise Storage automatikusan optimalizálja is a teljesítményt, ezáltal segít csökkenteni a működtetési költségeket. Ezenfelül az openATTIC nyílt forráskódú Ceph- és tárolófelügyeleti keretrendszert is magában foglalja, amelyen keresztül a rendszer kezelését is rendkívül egyszerűvé teszi.

A gyártófüggés csapdájában

A széles körben használt, hagyományos tárolórendszerek és eszközök általában meghatározott hardverekkel és szoftverekkel érkeznek, és csak azokkal működnek, ezért működtetésükhöz speciális szaktudás szükséges az informatikai szakemberek részéről. A vállalatok így gyakran tárolási „silókban" ragadnak, amelyek vásárlása, üzemeltetése és karbantartása egyaránt költséges.

A nyílt, szoftveresen vezérelt tárolási rendszerek a gyártófüggésből is kiutat mutatnak. A SUSE Enterprise Storage például a legtöbb, ipari szabványos hardverrel és szoftverrel együttműködik, ezért szinte bármilyen környezetben alkalmazható és a későbbiekben is korlátlanul bővíthető. Ráadásul általános célú megoldás, azaz blokk-, objektum- és fájlalapú tárolást is képes biztosítani.