Nők az informatikában: nem vágynak pozitív diszkriminációra, csak a szakértelem elismerésére

forrás: Prím Online, 2018. március 23. 12:23

IT-területről is toborzó, saját IT-csapatot építő és munkaerőközvetítő szoftvert fejlesztő cégek női vezetői meséltek a Nagymező utcai Codecool legnagyobb előadótermében összegyűlt mintegy száz vendégnek. Ezen az estén a nőkön volt a hangsúly, hamar kiderült a beszélgetések során, hogy az agilis nők sokszor még mindig egzotikumnak számítanak a tech-cégeknél, különösen, ami a döntéshozatali szintet illeti, főképp az informatikán belül. Pethő Anikó, az Aarenson fejvadász cég vezetője, Illés Kata az Indivizo társalapítója, és Balogh-Mázi Mária a DreamJo.bs ügyvezetője mindhárman előadóként vettek részt a rendezvényen. Közös bennük, hogy kalandos utat bejárva jutottak el jelenlegi szakterületükhöz, miközben sorsukat egyaránt alakította a fatális véletlen és a tudatos tervezés.

Az egyenjogúság nem azonos az egyenlőséggel

Természetesen abban mindenki egyetértett, hogy sok tekintetben különböznek nők és férfiak a munkához, a munkatársakhoz és a vállalathoz való hozzáállásban. A legtermészetesebb módon vallottak az esemény résztvevői – mind az előadók, mind a hallgatóság soraiból felszólalók – a nők erősségeiről és gyengeségeiről a férfiakhoz képest. Balogh-Mázi Mária szerint a nők hatékonyabbak érdekérvényesítésben, stresszkezelésben, csapaton belüli feszültségek, kimerültség vagy lelki hátráltató tényezők felismerésében.

Pethő Anikó szerint a női megérzés, az adott esetben tényekkel nem teljesen alátámasztott meggyőződés ad sok esetben olyan pluszt, ami végül sikerre vihet projekteket, akár az irracionális mértékű erőforráshiány ellenére is. A nőkkel kapcsolatban elterjedt vélekedés, hogy elsősorban biztonságra és kényelemre vágynak, illetve, hogy a fészekrakó ösztönök akaratlanul is dolgoznak bennük. Ugyanakkor ez oly módon is megnyilvánul, hogy zord körülmények közt is képesek otthonossá és rendezetté tenni környezetüket, kihozni a helyzetből a legtöbbet, megszervezni az erőforrások optimális felhasználását. „Egyik legelső megbízásként 300 ember kiközvetítését vállaltuk el távol-keleti megbízónk részére egy lakásirodából, másodmagammal, sikerrel” – vallott a kezdetekről az Aarenson Consulting tulajdonosa.

Illés Kata szerint egy szervezet versenyképességére a nemi összetétel változatossága ugyanúgy pozitívan hat, mint a kulturális sokszínűség. A többféle látásmód, az eltérő tapasztalatok származhatnak családi, kulturális, szakmai háttérből, ezek összessége ad jobb felvértezettséget egy szervezetnek. A gyakorlat azt igazolja, hogy egy egészséges lelkületű és vegyes összetételű szervezetben egyaránt fog sikerre jutni férfi és nő is, és eközben senkinek sem kell önkontrollt gyakorolnia, hogy bármit is rosszul csinálna. „A férfiak nők jelenlétében összekapják magukat, koncentráltabbak és igényesebbek, ugyanakkor ez fordítva is igaz.”

Mint Kalocsai Lea, a házigazda Codecool üzletfejlesztője kifejtette, a Codecool programozóiskola is arra törekszik, hogy sokszínű, és nemileg egyre kiegyenlítettebb kínálatot adhasson a cégeknek. Jelenleg 30 százalékot is meghaladó a lányok aránya a képzésekben, és külön toborzási együttműködésekkel igyekeznek eljuttatni a karrierváltási lehetőség üzenetét a célcsoportnak. „Küzdünk a meglévő előítéletek ellen tájékoztatás útján, ugyanakkor pozitív diszkriminációt nem alkalmazunk, a felvételi követelmények egységesek mindkét nemre.”

Azzal az előadók és a közönség is egyetértett, hogy a női kvóták alkalmazása nem szerencsés. A nők mesterséges „helyzetbehozása” visszaüt, kontraproduktív, hiszen éppen azokat értékeli le, akik képességeik okán, hátszél nélkül is érvényesülnének. „Egészséges mértékben lehetünk feministák, de előjogokért könyökölni nem lenne igazságos” – vélekedett Balogh-Mázi Mária.

A kisgyerekeseknek áll a zászló

A nőiségből adódó hasznok mellett praktikus szempontokból adódó előnyökről is szó esett a Codecool meetupján. Balogh-Mázi Máriával mindenki egyetértett abban, hogy bizonyos női élethelyzetekhez kifejezetten jól passzol az informatika, és különösen a programozás. A DreamJo.bs társalapítója szerint az IT cégek egyre jobban nyitnak a kisgyerekes anyukák irányába, hiszen egyedi időbeosztásuk tökéletesen passzítható a cégek igényeihez. Például eltérő időzónákban folyó nemzetközi projektekhez jobban képesek igazodni az anyukák, míg egy hagyományos munkahelynél gond, ha délután 3-tól este 8-ig a gyereknek szenteli valaki az életét. A fejlesztők esetében ez inkább előny, ha utána ül csak a gép elé, és képes zavartalanul dolgozni, vagy ha arra van igény, akkor külföldi partnerrel kapcsolatba lépni. A programozói munka egyébként is jobban teljesíthető néhány órás etapokban, amik közé befér a házimunka, a gyerekek szállítása ide-oda, illetve természetesen az aktív és passzív pihenés is. Illés Kata szerint ugyanakkor egy gyerek és a távmunka lehetősége nem garantálja automatikusan a sikert, önmotivált személyiség is kell hozzá.

A nők közismert multitasking képessége, párosítva az anyasággal kialakuló időbeosztási képességgel, ideális kombináció a programozáshoz. Nem beszélve arról, hogy a gyereknevelés mellett a szellemi frissesség megőrzése és az új kihívások iránti igény is erősebb, ezért is nyitottabbak az anyukák a továbbképzésekre. „A tehetséges nők számára teljesen reális választás akár karrierváltás útján is a programozói szakma, erre a Codecoolból az elmúlt években kikerülő és sikeresen elhelyezkedő lányok és hölgyek az igazi bizonyíték” – zárta a beszélgetést Kalocsai Lea.