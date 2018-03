A magyarok több mint fele nem használja párjával közösen az internetre csatlakoztatott eszközöket

forrás: Prím Online, 2018. március 24. 09:32

De érdemes vigyázni, sok pár közösen használ számos internetre csatlakoztatott készüléket, amely így óhatatlanul is adat-, vagy pénzvesztéshez vezethet – még a tudatosabb fél számára is.

Kép forrása: Kaspersky Blog

A Kaspersky Lab szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy valójában akár a partnerünk akár önkéntelenül is veszélybe sodorhatja a digitális életünket – beleértve a készülékeket, az adatokat, és az aktivitásokat is, azaz minden olyan digitális dolgot, amelyet megosztunk partnerünkkel. A tanulmány megállapította, hogy a párok 82%-a megosztja egymással a készülékeiket, 77%-kuk pedig közösen használ olyan online fiókokat t is, például mint például webshopot, bankot, vagy stream szolgáltató oldalakat.

Mivel oly sok változáson esett át a világ, egy modern kapcsolatnak ma már természetes része, hogy közösen használjuk a digitális készülékeket, azonban nem árt azokat tudatosan kezelni és gondoskodni a hatékony védelemről.

A megkérdezettek 57%-a vallotta be, hogy magát kibertudatosabbnak tartja, mint partnerét, a férfiak között ez az arány magasabb, náluk 75% gondolja ezt.

Kép forrása: Kaspersky Blog

Azok, akik a kapcsolatban úgy érzik, jobban értenek a digitális világhoz, rendszeresen segítenek társaiknak technológiai kérdésekben, a tanulmányban részt vevők 94%-a számolt be erről. Azonban olyan is előfordul, hogy nem kívánt segítségről van szó, ezért nem meglepő, hogy minden harmadik ember nem is kér inkább segítséget, ha épp online gondjuk akadt. A tanulmány szerint ezek az online problémák akár mindennaposak is lehetnek, mivel sokan nem fordítanak kellő figyelmet a biztonságra az online jelenlét során. Például sokan úgy csatlakoznak egy wi-fi hálózatra, hogy nem ellenőrzik a biztonsági beállításokat (58%), ismeretlen honlapról származó fájlt töltenek le (41%), őrizetlenül hagyják készülékeiket nyilvános helyen (32%). Ezek a figyelmetlenségek mind veszélyeztethetik a készülékeket és az azokon tárolt adatokat.

Ezek a különbségek akár problémát is jelenthetnek egy kapcsolatban – a kibertudatos felhasználók 28%-a panaszkodott arra, hogy több problémája is akadt a készülékeikkel és online fiókjaikkal, mióta azokat megosztják társaikkal. Olyan speciális problémák is megjelentek, mint például a készülékek sérültek (30%); véletlenül malware-rel fertőzték meg (24%); véletlenül vagy szándékosan, de a másik beleegyezése nélkül adatokat osztottak meg (18%); vagy pénzügyi visszaélés áldozatai lettek (16%).

Magyarország is részt vett a kutatásokban, összesen 1000 fő részvételével. Az eredmények szerint a magyaroknak több, mint a fele egyáltalán nem használja közösen partnerével az internetre csatlakoztatott készülékeket (55,1%), és egyharmada oszt meg egy készüléket (33,8%), főként a számítógépet. A válaszadók 62%-a használ közös online fiókot, amelyek nagyrészt pénzügyi szolgáltatással kapcsolatosak. 37% pedig semmilyen online fiókot nem oszt meg társával.

Kép forrása: Kaspersky Blog

„A megosztott felelősség az internetes biztonság kapcsán nagyon romantikusan hangzik, valójában egy nagyon fontos dologról van szó, amit kiemelten kell kezelni. Nem lehet kikerülni a kérdést, hogy egy kapcsolatban van olyan, aki kevésbé jártas a digitális világban, mint partnere. Ennek pedig az a következménye, hogy a személyes adatok és a készülékek akaratlanul is veszélynek vannak kitéve az online tevékenységek során. Tény, hogy fontos egy kapcsolatban megosztani egymással mindent, akár a készülékeket, akár az online fiókokat, de ugyanennyire fontos, hogy mindezt tudatosan tegyük és figyeljünk a kiberbiztonságra. Az a jó, ha a megosztott felelősség kiterjed a védelemre és a biztonságra is.” – hívta fel a figyelmet a problémákra Dmitry Aleshin, a Kaspersky Lab Termék Marketing részlegének alelnöke.

A Kaspersky Lab az alábbi egyszerű lépések betartását javasolja a párkapcsolatban élőknek:

1. Megosztás: mielőtt elkezdik egymás készülékeit és fiókjait használni, fektessenek le egyértelmű szabályokat arról, hogy mi az, amit meg lehet osztani egymásról.

2. Kérdezés: ne féljenek segítséget kérni egymástól, főleg, ha valaki nagyobb tudással rendelkezik az internetes biztonságról. Biztosítsuk társunkat arról, hogy bátran kérhet segítséget és fordítva is, ha gondunk van, kérjünk megoldási javaslatot mindig.

3. Szabályok: határozzanak meg olyan internetes biztonsági alapelveket, amelyek mindkét fél számára betarthatóak – például ne csatlakozzanak védelem nélküli wi-fi hálózatra, ne töltsenek le ismeretlen helyről származó fájlokat.

4. Védelem: használjanak hatékony és eredményes biztonsági megoldást, mint például a Kaspersky Total Security szoftvert, amely biztosítja a védelmet az ismert és a mindeddig ismeretlen kiberkártevők ellen. Továbbá a My Kaspersky online fiók segítségével könnyen kezelheti és garantálhatja partnere védelmét is.

