Külföldön is online a legtöbb magyar fiatal

A hazai egyetemisták és főiskolások többsége már külföldi utazásai során is internetezik mobiltelefonján. Az okos mobileszközök nem csupán a nyaralás tervezésében töltenek be egyre fontosabb szerepet, hanem annak lebonyolításában is – derül ki a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU), a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és a tajvani I-Shou University közös kutatásából, amely során közel 200 magyar egyetemi hallgatót kérdeztek meg.