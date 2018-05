A Schneider Electric ősztől saját programjának keretében képzi a jövő szakembereit

forrás: Prím Online, 2018. május 15. 12:20

A felhívás irányítástechnikai, robotikai, mechatronikai, valamint villamosmérnöki szakterületeken tanuló végzős hallgatóknak, illetve frissdiplomásoknak szól. Az Európában csak néhány országban, köztük hazánkban induló projekt lehetővé teszi a gyakornokok számára, hogy a gyakorlatban is megismerjék az Ipar 4.0 legfontosabb trendjeit, valamint olyan innovatív eszközöket próbáljanak ki, mint az EcoStruxure platform. A képzés sikeres elvégzését követően a vállalat teljes munkaidős állást kínál a résztvevőknek, ami remek lehetőség karrierjük elindítására.

A Schneider Electric egyéves, fizetett szakmai gyakorlata nagyszerű lehetőség végzős hallgatók és legfeljebb három éve diplomát szerzettek számára, hogy nemzetközi tapasztalatra tegyenek szert az energiaágazat egyik piacvezető vállalatánál. A gyakornokok a Schneider Electric zászlóshajójának számító ipari vezérlőplatform, az EcoStruxure megismerésével az Ipari Dolgok Internete (IIoT) szakértőivé válhatnak. Emellett aktívan részt vesznek majd a cég napi működésében, beleértve a tréningeket, mentori és ügyféltalálkozókat is, ezáltal széles körű elméleti ismereteket és gyakorlati készségeket sajátíthatnak el. A program része továbbá az európai Schneider Electric létesítmények és K+F központok bejárása.

„A Schneider Electricnél mindent megteszünk, hogy megosszuk tudásunkat és aktív szerepet biztosítsunk a hallgatók számára, ezen keresztül is segítve fejlődésüket, illetve lehetőséget biztosítva számukra a megfelelő szakmai tapasztalat megszerzésére. Legújabb egyéves gyakornoki programunk az EcoStruxure Akadémia, amelynek célja, hogy a fiatal tehetségeknek bemutassuk a rendszereink működésének alapját biztosító, legkorszerűbb IoT infrastruktúránkat. Ambiciózus, lelkes és újító szellemű fiatalokat várunk, akik szeretnének tudásukkal és készségeikkel hozzájárulni cégünk küldetésének teljesítéséhez, miszerint mindenki számára biztosítjuk a fenntartható és hozzáférhető energiát. Kiváló munkakörülményeket kínálunk, illetve lehetőséget nyújtunk arra, hogy nemzetközi környezetben fejleszthessék képességeiket, egy dinamikus és tapasztalt csapat tagjaként. Úgy gondoljuk, hogy ez a szakmai tapasztalat arra sarkallja majd a gyakornokokat, hogy később is velünk maradjanak, és mintegy nagyköveteinkké váljanak” – mondta Lerch Zoltán, a Schneider Electric országos HR-igazgatója.

Az új gyakornoki program a Schneider Electric korábbi, végzősöknek és frissdiplomásoknak szóló kezdeményezéseire épül. Ezenfelül a vállalat nemrégiben nyolcadik alkalommal is elindította a „Go Green in the City” versenyt, amelynek célja, hogy újító ötleteket és innovatív megoldásokat mutasson be okos- és energiahatékony városok fejlesztéséhez.

A jelentkezés módja



Az EcoStruxure Akadémia programra szakterülettől függően a következő linkek valamelyikén lehet jelentkezni egy rövid pályázati űrlap kitöltésével:

https://schneiderele.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?job=004G7Z&tz=GMT+02:00&lang=hu

https://schneiderele.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?job=004GW3&tz=GMT+02:00&lang=hu