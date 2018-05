Hatalmas siker az eMAG Marketplace

forrás: Prím Online, 2018. május 15. 13:58

Kereskedői oldalról a két legfontosabb érv a Marketplace mellett az, hogy nincsenek induló költségek (befektetés nélkül nyithatnak a cégek az online kereskedelem felé), illetve a bejáratott, ismert brand ernyője alatt történő értékesítés lehetősége. A potenciált kisebb-nagyobb cégek egyaránt meglátták a lehetőségben, így míg 2015. márciusában mindössze 200 partner használta a platformot, alig egy év alatt számuk duplázódott, tavaly nyáron átlépte az ezret, idén áprilisra pedig már több mint kétezer Marketplace partnernek nyújt értékesítési felületet az eMAG. Ez több mint másfélmillió terméket jelent, amit a vásárlók egy helyen, egyszerűen és gyorsan böngészhetnek.

Az eMAG az egyik legnagyobb forgalmú hazai webshopként és a legnagyobb látogatottsággal rendelkező internetes áruházként vonzó platform az értékesíteni vágyó cégek számára, egyúttal azonban komoly felelősséget is jelent. A Marketplace partnereknek szigorú szabályokat kell betartaniuk, meg kell felelniük az eMAG sztenderdeknek (a portfólióba illeszkedő termékkínálat, szállítási határidők, vásárlói számlák, ügyfélszolgálat, az ajánlatok naprakészen tartása, stb.). A vállalat rendszeresen ellenőrzi partnereit és felülvizsgálja működésüket, hogy a vásárlók a legjobb kiszolgálásban részesüljenek.

A csatlakozók elégedettek, de végül a vásárlók járnak igazán jól

A Marketplace egyik legrégebbi, kiemelt partnere a Minitoys, amelynek motivációjával kapcsolatban Czupy Gábor ügyvezető azt mondta: „Az eMAG piacra lépésével Magyarországon is megjelentek a multinacionális cégek az online kereskedelemben, ezáltal lehetőséget kaptak olyan vállalkozások is mint a miénk, hogy egy nagyon népszerű és minden szempontból erős és keresett oldalon is megjelenítsék termékeiket és szortimentjüket. Azt korábban is tudtuk, hogy áraink piacképesek és szortimentünk keresett, de sajnos nem tudtunk olyan értékesítési felületet létrehozni, ahol sikerült volna mindezt forgalomban is realizálni.





Döntésünk mellett szólt az is, hogy az eMAG rendszere alkalmas arra, hogy biztonságosan, elfogadható jutalékrendszer mellett növeljük forgalmunkat, ezáltal számunkra is könnyebb volt elérni a szállítóknál előírt rendelési mennyiségeket.”

Czupy hozzátette: „Az együttműködésünk mindkét fél számára nyereséges és eredményes, általunk az eMAG vásárlói olyan termékeket tudnak megvásárolni, melyet más piaci résztvevők nem tudnak kínálni, mi olyan vevőkhöz tudjuk eljuttatni termékeinket, akiket egyébként nem tudnánk elérni. Az eMAG széles vevőköre és a mi széles szortimentünk nagyon jól kiegészítik egymást.”

Hasonlóan pozitív véleménnyel van a Marketplace rendszeréről a DMHolding online kereskedelmi vezetője, Pataki Renátó is: „2017 novemberében csatlakoztunk az eMAG Marketplace rendszerhez. Gyakorlatilag azonnal eredménynövekedést tudtunk elérni Black Friday idején. Rövid idő alatt közel 600 termék feltöltését és értékesítését indítottuk el. Az online forgalmunk a Marketplace-nek köszönhetően robbanásszerűen növekszik, így a jövőben tervezzük a termékkínálat bővítését. Célunk, hogy a Marketplace segítségével és a termékportfóliónk fejlesztésével további növekedést érjünk el. A műszaki online piacon a Marketplace adta értékesítési lehetőség miatt nekünk mindössze a gyors kiszolgálásra és a még magasabb mennyiségű és minőségű árukészletre kell csak erőforrást biztosítanunk, az eMAG gondoskodik róla, hogy a vásárlók könnyedén, élvezetesen tudjanak vásárolni.”