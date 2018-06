Elindult a Telenor vállalkozóknak szóló kampánya

Május 29-én a kormány új törvényjavaslatot nyújtott be, amely szerint a NAIH fog a GDPR-ban meghatározott közigazgatási bírságok kiszabása esetén intézkedni, elsősorban az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó figyelmeztetésével. A Deloitte szakértői szerint a NAIH várhatóan a nagyvállalatok körében fog élni a bírságolás jogával, de a KKV-k sem mentesülnek a GDPR megfelelés alól, súlyos jogsértés esetén akár ők is birságolhatóak lesznek, ezért nekik is javasolt az új adatvédelmi rendeletben előírtaknak való megfelelés.