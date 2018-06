Már csak két hétig lehet jelentkezni az OTP Business Társasházi Pályázatra

forrás: Prím Online, 2018. június 2. 12:06

Tapasztalatok szerint az utóbbi időben egyre nagyobb az igény a zöldtetőkre és napelemekre, de a pályázatok többsége továbbra is akadály- és balesetmentesítésről, világítás és épületkorszerűsítésről, valamint közösségi tér és kerékpártároló kialakításról szól. Ugyanakkor vannak izgalmas kivételek is: a kisvasutas kert és a házi rendelő mellett a legmeghatóbb talán egy fővárosi ház története, ahol egy mozgáskorlátozott lakó érdekében alakítottak ki akadálymentes környezetet. Az OTP Business pályázatán a jubileum alkalmából az eddigi 10 helyett 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek a társasházak és lakásszövetkezetek, feltéve, ha online pályáznak június 17-ig.

2018. május 30. Közeleg az OTP Business Társasházi Pályázatának beadási határideje. Az idén tízéves programon a társasházak bármilyen célú fejlesztési támogatásra pályázhatnak a pár perc alatt kitölthető, online űrlapon keresztül. Húsz lakóközösség összesen húszmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyerhet, akár liftfelújítás, akár udvari játszótér, akár folyosói wifi kiépítése a cél. Az idén négy kategóriában meghirdetett pályázat legjobbjai 1,8 millió Ft-os támogatást nyerhetnek, de a kategória ötödikek is bruttó 300 ezer Ft-ot kaphatnak fejlesztési céljaikra. A támogatásra igényelt célt elég röviden összefoglalni és az adatokkal együtt feltölteni a pályázati honlapon (otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat), még pár napig, a jelentkezési határidő június 17.

„A társasházak mindig is az OTP Business célcsoportjai közé tartoztak: a pályázatot tíz éve e speciális szegmens mobilizálására hoztuk létre. A tapasztalatok szerint a pályázat a társasházak jelentős részét meg tudja szólítani, a nyertes közösségek pedig a díjak segítségével olyan infrastrukturális vagy közösségi fejlesztéseket tudnak megvalósítani, amelyekre egyébként nem lenne forrásuk. Akármilyen céllal nevezzenek is, pályázatunk, a tapasztalatok szerint összehozza a lakóközösségeket, hiszen az egyszerű pályázati nevezés előtt annak témájáról közösen kell dönteniük” - mondta el Csonka Tibor, az OTP Business ügyvezető igazgatója.

A társasházak az elmúlt években összesen több mint ötezer pályázatot nyújtottak be, a legaktívabb évek 2012 és 2013 voltak. A legtöbb pályázat minden évben Budapestről érkezett, az összes anyag majdnem fele, mellette Miskolc, Debrecen, Pécs és Székesfehérvár lakóközösségei voltak a legaktívabbak, de összességében az ország 173 településéről érkeztek pályázatok.

Ami az igényeket illeti, az elmúlt kilenc évben az egyes kategóriák népszerűsége gyakorlatilag állandó volt, de a konkrétumok szintjén tetten érhetők trendek, divatosabb fejlesztési tervek a lakóközösségek részéről. A kezdeti években a közösségi terek (játszótér vagy klubszoba), illetve felújítások (panelek esetében például a huzatfokozó cseréje), illetve biciklitároló vagy biztonsági berendezések beszerelése volt gyakori, majd megjelentek a modernebb igények is, mint például a LED világítás vagy napelemrendszer beszerelése. Az utóbbi években pedig a zöldtetők kialakítása is egyre gyakoribb igény: az egyik szolnoki nyertes esetében például az alacsony kamatlábak miatt is döntött úgy a ház, hogy napelemek formájában inkább hosszútávú befektetésre, költségcsökkentésre pályáznak.

Az idén tizedik évfordulóját ünneplő pályázat során előfordultak azonban a szokványostól eltérő nyertesek is: az egyik debreceni lakóházban például olyan klubszobát alakítottak ki a javarészt idősek által lakott házban, amelyben alapszintű egészségügyi vizsgálatokat is tudnak végezni. Szintén érdekes egy budapesti ház, ahol a kertfelújítás keretében az egyik lakó hobbijaként kisvasútpályát is építettek a lakók, a gyerekek legnagyobb örömére. Egy békéscsabai házban pedig a kert öntözésére használható esővízgyűjtőt alakítottak ki az elnyert támogatás segítségével. A pályázat történetének legmeghatóbb története egy budapesti házhoz kötődik, amelynek egyik lakója kerekesszékbe kényszerült és korlátozott közlekedését könnyítendő, a közösség példaértékű összefogása mellett az OTP pályázati díjának is köszönhetően sikerült a teljes lépcsőház többmilliós akadálymentesítését megoldani.

Bár a házak egyszerre több kategóriában is pályázhatnak, a statisztikák szerint általában egy ház egy évben csak egy anyagot tölt fel. A házak aktivitását azonban nagyban befolyásolja a közös képviselő motiváltsága is: a pályázó képviselők tizede legalább hét pályázatot adott be évente, sőt akadt, aki 15-16 anyagot is benyújtott házai nevében a bankhoz, ami még érdekesebb annak fényében, hogy a pályázat történetében idén kapnak először külön díjat a nyertes közös képviselők. Az aktív pályázók tevékenysége egy-egy település által benyújtott pályázatok mennyiségén is tetten érhető: Lentiben például a pályázatok harmadát ugyanaz a közös képviselő nyújtotta be. A Társasházi Pályázat idén tíz éves történetében nem volt minden évben pályázó, de többször induló több is akadt, közülük, előbb vagy utóbb, mindegyik nyert.

Az OTP Business Társasházi Pályázat első éveiben csak postai úton lehetett az anyagokat benyújtani, így a feldolgozás is lassabb volt, sőt egyes pályázati anyagokat, tévesen, OTP bankfiókokba küldtek a közös képviselők. Később az online pályázási rendszer, a gyorsabb zsűrizési munka mellett, a társasházak számára is jelentősen megkönnyítette a pályázaton való indulást.

Magyarország épületállományának majdnem fele 1946 előtt épült, nagyjából 20 százaléka 1960 előtt, és csupán 8,2 százaléka fiatalabb 37 évnél. Az állomány nagy része például a külső homlokzatot vagy a hőszigetelő és fűtési rendszert tekintve sürgős felújításra szorul, de a lakóközösségek ezeket saját forrásból gyakran nem tudják kigazdálkodni, az önkormányzati támogatások nagy része pedig önerő biztosítása mellett vehető csak igénybe. A KSH 2015-ös felmérése („Miben élünk?”) szerint a lakások kevesebb mint 40 százalékában voltak csak a lakók maradéktalanul elégedettek az épület minőségével a 12 évvel azelőtti jobb eredményekhez képest (56%), egyértelműen mutatva a fejlesztésekre és pályázatra való igényt. A statisztikai hivatal akkor legalább 36 ezerre becsülte a pályázati támogatásokkal felújított lakóépületeket és legalább 330 ezerre az érintett háztartásokat.

Díjazás

Az OTP Társasházi Pályázat a meghirdetett négy kategóriák mindegyikében első, második, harmadik, negyedik és ötödik helyezettet hirdet, az alábbi díjazás mellett:

I. helyezés: 1 800 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként

II. helyezés: 1 400 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként

III. helyezés: 1 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként

IV. helyezés: 500 000 Ft (bruttó támogatási összeg) - kategóriánként

500 000 Ft (bruttó támogatási összeg) - kategóriánként V. helyezés: 300 000 Ft (bruttó támogatási összeg) - kategóriánként

Kategóriák