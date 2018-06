Kedvet csinál a tanuláshoz és közösséget épít a digitális oktatás

forrás: Prím Online, 2018. június 14. 13:53

Ebben öt héten keresztül középiskolásokból és mentortanárokból álló csapatok mérték össze tudásukat és kreativitásukat. A projekt legfontosabb célja az volt, hogy megmutassa, hogyan lehet digitális megoldásokkal színessé, bevonóvá és szórakoztatóvá tenni a tananyagok átadását és elsajátítását.

A csapatoknak négy tantárgy, az Instatöri, a Prismarajz, a Slowmokémia és az Excelfoci feladatait kellett megoldaniuk digitális eszközeik és alkalmazások segítségével. A történelem feladatban helytörténeti tudásuk bővült és Instagramot használtak, a rajzban a művészettörténeti irányzatokhoz kerültek közelebb a Prisma alkalmazással. A kémia sikeres teljesítéséhez egy kísérletről kellett lassított felvételt készíteniük, az informatikában az Excelt kellett behatóan megismerniük a diákoknak egy iskolai focibajnokság megszervezésével. A közönségdíjért versenybe szállók pedig a saját iskolájukról készítettek egy bemutatkozó videót.

A játék talán legfontosabb tanulsága, hogy érdemes új irányból közelíteni egy-egy tantárgyat: az indulókat mentorként kísérő, tapasztalataikról egy kérdőíves felmérésben valló tanárok többsége, 80%-a szerint a diákok sokkal motiváltabbak voltak a megmérettetés során, mint a hagyományos iskolai feladatoknál. Több pedagógus kiemelte, hogy a próbatételek lelkesítették és csapatmunkára ösztönözték a diákokat, akik gyakran a szabadidejüket áldozták ötleteik megvalósítására.

A játékba összesen 183 iskola jelentkezett, végül országszerte 70 településről, 86 csapat, ugyanennyi mentortanár és 344 diák vágott bele a versenyzésbe. A kémiafeladat 100 diákot aktivizált, akik lassítottfelvételes videót készítettek a kísérletből. A közönségdíjas feladatot 30 csapat végezte el, és a szavazáson közel kilencezer ember adta le a voksát kedvenc videójára.

A válaszadó pedagógusok 75 százaléka a gyakorlati oktatásba is beépíthetőnek tartja az LEGYÉLTEIS! feladatait, tízből nyolcan pedig szívesen színesítenék digitális eszközökkel a tanóráikat a jövőben. „Az idei programunkban nemcsak a diákokat akartuk a digitalizáció lehetőségeinek kihasználására sarkallni, hanem a tanároknak is meg akartuk mutatni, hogyan csatornázhatják be a technológia lehetőségeit az oktatásba” – mondta Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom vezérigazgatója. A pedagógusok többsége hasznos ismeretekkel gazdagodott a játék során, sok inspirációt merített a feladatokból. „A koncepció alkalmazkodik a XXI. század pedagógiájához: a diákok az oktatási céloknak megfelelően használhatják az okostelefonjukat, és a meglévő ismereteiket könyvtári, valamint internetes kutatással ötvözhetik. Megfelelő szervezéssel kiváló kooperatív módszer válhat ebből a gyakorlatból. Én a későbbiek során biztosan több appot fogok használni oktatási célra, mert ez a módszer kreatív, sokszínű és diákbarát, továbbá képes netes kultúrára nevelni a Z-generációt” – összegezte tapasztalatait az egyik megkérdezett mentortanár.

A záróesemény moderátora Kiss Imi vlogger volt, aki a kampány indulásakor egy népszerűsítő videóban maga is kipróbálta a játék próbatételeit, a Legyél te is informatikus! program létrejötte óta pedig folyamatosan támogatja a kezdeményezést. Az eseményen Frankó-Csuba Dea jövőkutató tartott inspirációs előadást, aki arról beszélt a jelenlévő diákoknak, hogy hogyan találhatják meg szupererejüket a digitalizáció által, valamint mennyit segíthet a technológiai tudás a pályaválasztásban.

A heti fordulók győztesei DJI Tello drónokat és Samsung Gear Fit2 okoskarpántokat nyertek, a végleges rangsorban pedig a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium diákjaiból álló KaCsapat bizonyult a legjobbnak. A Sárospataki Barnabás által mentorált csapat tagjai, Bálint Gergő, Dudás Norbert, Érfalvy Dávid és Prónai Sára öt DJI Spark drónt vihettek haza. A játék kiírásakor a szervezők csak egy fődíjat hirdettek meg, de a csapatok olyan magas színvonalon teljesítették a feladatokat, hogy végül ezüst- és bronzérmeket is osztottak.

Második helyen az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tanulóiból álló HUGESTS csapat végzett, a dobogó harmadik fokára pedig a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium Micro-Huge Band nevű csapata állhatott fel. A bronzérmesek kiemelkedő színvonalon oldották meg a negyedik forduló excel-feladatát, így kiérdemelték a T-Systems Magyarország Ötletcampus részvétellel járó különdíját. Külön értékelték a tanárokat: ebben a kategóriában Szűcs István, a nagykállói Korányi Frigyes Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium pedagógusa nyert, aki a GörKori csapatot mentorálta a versenyen. A nyereményeket Christopher Mattheisentől, a Magyar Telekom vezérigazgatójától, Kaszás Zoltántól, a T-Systems Magyarország vezérigazgatójától és Nagy Györgytől, a kezdeményezést támogató DJI ARS Budapest ügyvezető igazgatójától vehették át a díjazottak.