Akár millió dolláros károk ellen is védelmet nyújthatnak a Schneider Electric új UPS-ei

2018. június 27. 16:33

A gyenge megbízhatóság ára



Napjainkban mind az üzleti működésben és munkavégzésben, mind a magánéletben rendkívül fontos, hogy hozzáférjünk az internethez és az adatainkhoz, ennek pedig alapvető feltétele, hogy mindig legyen áram. De még ebben a digitálisan függő világban is sok térségben küzdenek a megbízhatatlan és egyenetlen áramellátással. A Dell EMC globális felmérése szerint a szervezetek közel 90 százalékánál fordulnak elő leállások áramkimaradás miatt. A Delta Air Lines légitársaságnak például 50 millió dolláros kárt okozott, hogy 2017 decemberében fél napig nem volt áram az atlantai repülőtéren. Az energiaellátási zavarok pedig veszélyeztetik a vállalatok kritikus infrastruktúráját és folyamatos működőképességét, ezért fontos, hogy mindent megtegyenek ezek kiküszöbölésére. A Schneider Electric új UPS fejlesztései minden körülmények között megóvják a kritikus információkat, amivel naponta IT-szakemberek millióinak életét könnyítik meg szerte a világon. A sokoldalú Easy UPS termékcsalád új kategóriát képvisel a szünetmentes tápegységek szegmensében, mivel a leginstabilabb ellátás esetén is képes kielégíteni a felhasználók alapvető áramvédelmi igényeit, és széles feszültségtartományt kezel.

Univerzális megoldás általános igényekre



Az Easy UPS 1 Ph On-Line bármilyen környezetben megvédi a kritikus eszközöket és a rajtuk futó szolgáltatásokat a kiszámíthatatlan áramellátási zavarokkal szemben, beleértve a túlfeszültséget, az áramingadozást, illetve a teljes vagy részleges áramkimaradást, ezáltal megbízható és biztonságos működést garantál. Az eszköz főbb előnyei és jellemzői:

Nagyfokú áramingadozás ellen védelmet nyújtó széles bemeneti feszültségtartomány

Dupla konverziós online technológia, amely a legmagasabb szintű védelmet nyújtja a kimenetére kapcsolt fogyasztók számára

Védelem gyakori áramszünetek esetén a gyors feltöltődésnek köszönhetően (90 százalék kapacitás 4 órán belül)

Intelligens akkumulátor-kezelés, amely növeli az akkumulátorok teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát

Logikus elrendezésű LCD/LED felület, amely gyors tájékoztatást ad az UPS állapotáról

Működési energiahatékonyságot növelő ECO üzemmód.

KKV-k elvárásaira szabva



Az Easy UPS 3S kialakítása során kifejezetten a kis- és középvállalatok igényeit tartották szem előtt. Az ilyen szervezeteknél a legtöbbször nem áll rendelkezésre széles körű informatikai és üzemeltetési szakértelem a házon belül, ezért egyszerűen használható megoldásokat igényelnek. Ráadásul az infrastruktúrájuk, illetve az általuk használt eszközök is sok esetben eltérnek egymástól.

Ennek megfelelően az Easy UPS 3S telepítése, használata és szervizelése is egyszerű, ezáltal megkönnyíti számukra az üzletmenet-folytonosság fenntartását. Széles bemeneti feszültségtartományt támogat, és sokféle – pl. ipari, közüzemi, épületeket érintő – környezetben képes megvédeni a kritikus eszközöket az áramkimaradások, az áramingadozás és a túlfeszültség okozta károkkal szemben. A 40ºC maximális üzemi hőmérséklettel működő berendezéshez speciális borítás is elérhető nagy igénybevétellel járó területekhez. 96 százalékos hatásfokkal működik dupla konverziós üzemmódban, és 99 százalékossal az energiatakarékos ECO-üzemmódban. A megoldás az eltérő üzleti igényekhez igazodva akkumulátorral és anélkül is kapható. A Schneider Electric szigorú irányelvei szerint tervezett és tesztelt eszköz mind az adatközpontokban, mind könnyűipari környezetekben megállja a helyét.

A 3S innovatív és felhasználóbarát jellemzői:

10-40 kVA teljesítmény

Egyszerű telepítés a kompakt és könnyű kivitelezésnek köszönhetően

Gyors üzembe helyezés a beépített bemeneti, kimeneti és mellékáramköri megszakítóknak, valamint a vészhelyzeti kikapcsoló gombnak köszönhetően (EPO)

Teljesítmény ellenőrzése már csatlakozás előtt, terhelőegység nélkül az Easy Loop Test segítségével

Egyszerű karbantartás és minimális helyigény az elölről szervizelhető rendszer révén

Intuitív felhasználói felület, amely lehetővé teszi a rendszer gyors konfigurálását

Energiatakarékos ECO üzemmód, amely magas működési hatékonyságot biztosít a használaton kívüli elektromos eszközök megkerülésével

A párhuzamos üzemelési képességeknek köszönhetően több egység is elhelyezhető, teljesítve a tápellátás-kapacitás és a redundancia követelményeit.

Az ügyfelek számára további előnyt jelenthet a beüzemelési szolgáltatás, amelynek keretében a Schneider Electric szakemberei ellenőrzik, hogy az UPS-t megfelelően és biztonságosan, továbbá az optimális teljesítményt, megbízhatóságot és biztonságot szem előtt tartva konfigurálták-e. A Schneider Electric EcoStruxure IT felhőalapú és helyben telepített szoftvereivel a felhasználók akár távolról is felügyelhetik az UPS állapotát. A helyi szervizszakember-hálózatra épülő globális szervizrészleg pedig a 3S teljes élettartama alatt a szolgáltatások széles skáláját nyújtja.