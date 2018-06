Az idei év slágertermékei ismét tarolnak az eMAG-nál

forrás: Prím Online, 2018. június 27. 10:58

A vásárlók elsősorban a 49 hüvelyk és 55 hüvelyk közötti készülékeket keresik, jellemzően a 100.000 és 150.000 forint közötti modellekért hatalmas az érdeklődés. Az eMAG oldalán regisztrált vásárlásokból jól látszik, hogy országszerte lázban tartja az embereket a VB, de a legnagyobb kereslet Pest-, Borsod-Abaúj-Zemplén- és Fejér megyében látható.

Bár kisebb mértékben, de a projektorok és a házimozi rendszerek iránt is megnövekedett a kereslet a tavalyi év hasonló időszakához képest (130% és 80%).Hagyományosan a nyár slágertermékei közé tartoznak a légkondicionáló berendezések. Ezen termékek iránti kereslet az eMAG.hu által regisztrált adatok szerint májusban növekedésnek indult, és azóta is egyre többen érdeklődnek a hűtő- légmozgató berendezések iránt.

Ahogy minden évben, most is hatalmas a kereslet a ventilátorok, klímák és mobilklímák iránt. A ventilátorok forgalma a tavalyi évhez képest 55 százalékkal, a splitklímák iránti kereslet pedig ugyanolyan magas mint 2017-ben. A vásárlók főképp az A+ és A++ energiahatékonyságú, 3,5 kW-os teljesítményű eszközöket keresik. Ezek között az eszközök között megtalálhatók a Wi-Fi-vel vezérelhető és az egyszerűbb modellek is, a vásárlók jelentős része hajlandó többet áldozni a kényelemért, de azok is megtalálják számításukat, akiknek az ár az elsődleges szempont és szeretnék százezer forint alatt beszerezni a készüléket.

A ventilátorok terén is hatalmas a választék, a legegyszerűbb elemes vagy USB-s, párapermetező kézi eszközöktől az asztali készülékeken, fali ventilátorokon át a padló-, torony- és álló ventilátorig terjed a választék és itt is igaz, hogy a vásárló a pénztárcájához igazíthatja vásárlását attól függően, mire van szüksége.