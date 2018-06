Még nincs terved a NAV online számlázásra? Velük biztosra mehetsz!

forrás: Prím Online, 2018. június 27. 12:25

Éppen, hogy csak lecsengett a GDPR láz, a vállalkozásoknak újabb kihívásokkal kell szembenézniük: 2018. július 1-től a 100.000 Ft feletti áthárított ÁFA tartalmú számlákat online továbbítani kell a NAV számára. Vajon mennyire felkészültek a hazai KKV-k erre a feladatra?

Az eNET 2018 év eleji kutatásában regisztráltuk, hogy a vállalkozások fele használ valamilyen számlázóprogramot – a többiek kizárólag kézi számlatömbbel számláznak. Ez a lehetőség július 1 után is megmarad, de ezekre a vállalkozásokra a bejelentési kötelezettség további adminisztratív terheket ró. Végig kell gondolniuk, hogyan fognak a továbbiakban eleget tenni ennek a kötelezettségüknek. Ugyanez vonatkozik azokra is, akik ugyan használnak számlázóprogramot, de a szolgáltatójuk nem tudott, vagy nem akart felkészülni a kötelező online adatszolgáltatásra. Mindkét csoport számára lehetőség, hogy a NAV honlapján regisztrálja ezeket a számlákat, majd interneten továbbítsa őket a NAV-nak. Van azonban más megoldás is: akik nem akarnak ilyen kézi megoldásokkal bíbelődni, azok számára a NAV követelményeinek megfelelő, online adatszolgáltatást is nyújtó számlázók lehetnek az ideális megoldások.

A számlázási szolgáltatások palettája meglehetősen széles. Vannak olyan szolgáltatók, akik csak egy-két cég számlázását kezelik, mások tízezres nagyságrendű ügyfélszámot tudhatnak magukénak. A most következő körkép röviden bemutatja a legjelentősebb online számlázási szolgáltatókat és szolgáltatásokat – ezen megoldások technológiai háttere és funkcionalitása biztos alapot képeznek a NAV kötelezettség teljesítéséhez. A számlázók bemutatása ügyfélszám szerint csökkenő sorrendben történik.

A számlázók palettájának egyik legmeghatározóbb szereplője, a Számlázz.hu, 13 éve van jelen a piacon. Szolgáltatása a kezdetektől online működött, ma már 77.000-nél is több felhasználót mutat a honlapjukon pörgő számláló, és 36 millió számlát állítottak ki rajta keresztül. Elsősorban a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújt professzionális szolgáltatást, legkisebb csomagja ingyenesen is elérhető. Kifinomult pénzügyi technológiákat fejlesztenek, a felhasználók számára a számlázásban is a digitális világban (pl. az online kereskedelemben) megszokott rugalmasságot, gyorsaságot, funkcionalitást, szolgáltatási színvonalat nyújtják. A számlázási funkció köré egy sor olyan pénzügyi technológiai megoldást építettek, ami a vállalkozások számára komplex számlázási automatizmusokat biztosít. A webáruházak számára az automatikus számlagenerálás és az autokassza funkció lehet a leginkább vonzó. Ez utóbbi a számlázási fiók és a bankszámla összekapcsolása – ez egyelőre csak a MagNet Bank bankszámlákkal lehetséges –, mely lehetővé teszi, hogy a kimenő számlák és a bankba beérkező jóváírások automatikusan szinkronizálódjanak. A Számlázz.hu-n belül lehetőség van arra is, hogy az ügyfelei egymás között hálózatot alkotva (ez az ún. számlaverzum) a számlákat befogadják és egy gombnyomással ki is egyenlítsék. A Számlázz.hu saját magát a számlázás Mercedes-ének tartja – Suzuki áron, többek között épp a folyamatos elérhetőség, üzembiztosság, technológiai szolgáltatóktól szokatlan, kiemelkedő stabilitás miatt.

A Billingo elsősorban fiatalos, trendi dizájnjával és kommunikációjával tűnik ki a többi számlázási szolgáltatás közül. A szolgáltatás négy éve van jelen a hazai piacon, körülbelül 20 ezer ügyfele van, elsősorban KKV-k, fiatalos, lendületes vállalkozások, startupok. A szolgáltatás a kezdetektől a számlázási megoldásokra jött létre, technológiai fejlesztő cég áll mögötte. Stabil funkcionalitással rendelkezik, és nemcsak kommunikációjában nyitott, de fintech cégként a legkülönfélébb integrációs megoldásokra is, hogy ügyfelei számára a számlázás valóban élményszerű legyen. Havi nettó 250 000 Ft árbevételig vagy 20 kiállított számláig a Billingo ingyenes. A most számlázó programot váltók pedig a Premium verziót is 6 hónapig ingyen használhatják. Sok a kényelmi funkció is: a Billingo a legnépszerűbb könyvelőprogramokkal kompatibilis, egyszerűen át lehet adni adatokat a megoldások között. A webáruházak tulajdonosai pedig össze tudják kötni a számlázót a saját rendszerükkel, így automatizálható a számlázás.

A BIZXPERT a közel 30 éve a piacon lévő Kulcs-Soft szolgáltatása. A Kulcs-Soft fő tevékenységét tekintve telepített főkönyvi, bérszámfejtő és számlázási szoftvereket forgalmaz, mely utóbbiakban lehetővé teszi a NAV felé való online adatszolgáltatást is. A BIZXPERT nevű ingyenes, online számlázójuk viszont applikáció formájában tölthető le az alkalmazás boltokból, de természetesen weben, online is elérhető. Az applikációt kifejezetten a mikrovállalkozásoknak ajánlják, akik ezen keresztül néhány kattintással, a mobiltelefonjukon tudják kiállítani a számlát, bárhol is járjanak éppen. A BIZXPERT használata ingyenes, kiállítható vele hagyományos és elektronikus számla egyaránt, korlátlan mennyiségben. A szolgáltatásnak a 2018. márciusi indulása óta már közel 7000 ügyfél szavazott bizalmat.

A Billzone nagy tapasztalattal bír az online számlázás világában, 2010-ben elsőként nyújtottak úgy elektronikus számlakiállítási lehetőséget, hogy az ügyfélnek nem kellett elektronikus aláírást vásárolnia. Robosztus, megbízható program, ami az ingyenes csomagban az alap számlázási szolgáltatásokat nyújtja, de fizetős csomagjaiban elérhető az automatikus számlagenerálás, könyvelői adatexport, különböző pénzügyi statisztikák. Jelenleg is több ezer ügyfél számlaforgalmát támogatják.

Az eBIZ - Digitális Pénzügyi Asszisztens szolgáltatás 2017 március óta van jelen a piacon. Szintén elsődlegesen a mikro-, kis- és középvállalkozásnak nyújt számlázási szolgáltatást, ugyanakkor a vállalkozói netbanki integrációnak köszönhetően lényegesen többet tud egy online számlázóhoz képest. Használatával a vállalkozások transzparens pénzügyi helyzetképet kapnak saját működésükről: látják a bankszámla egyenlegüket, elérhetik a vállalkozások mindennapjaiban legfontosabb banki szolgáltatásokat (mint egyenleg lekérdezés, átutalás), nyomon követhetik a kimenő és bejövő számláik fizetettségi státuszát (a kimenő számla és beérkező utalások összepárosításának köszönhetően), továbbá azonnal tudják fizetni bejövő számláikat is. Bár a szolgáltatás mögött az OTP csoport áll, az eBIZ minden vállalkozás számára elérhető, nem kell hozzá OTP banki kapcsolattal rendelkezni. A banki integrációból eredő előnyöket csak az OTP banki számlával rendelkezők tudják igénybe venni. A szolgáltatás célja a vállalkozói adminisztráció egyszerűsítése és csökkentése, legyen az bankolás, pénzügy, számlázás vagy akár könyvelés.

Izgalmas, új időszak következik 2018. július 1. után – ha a vállalkozások megtalálják a számukra jól használható és a NAV adatszolgáltatási kötelezettséget teljes mértékben támogatni tudó számlázót, akkor nem az adminisztratív terheik nőnek, hanem új, a napi működési folyamataikat hatékonyan támogató segítőre tesznek szert ezen szolgáltatásokban a vállalkozásuk számára.

eNET Internetkutató