A kobotok megoldást kínálnak az öregedő munkaerő problémájára

forrás: Prím Online, 2018. augusztus 9. 16:47

A munkaerőhiány Magyarországon is egyre égetőbb problémává válik, ami hosszútávon a gazdasági növekedés rovására is mehet. Számos terület érintett, mint például az építőipar, a logisztika, vagy a gyártószektor. Még az olyan globális vállalatoknak is, mint a Nissan, szembe kell nézniük az öregedő munkaerő problémájával és az alkalmazottak hiányával. Azonban úgy tűnik, most sikerült megoldást találniuk.