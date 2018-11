A digitalizáció a siker kulcsa

forrás: Prím Online, 2018. november 8. 13:50

Miközben a netezők többsége a magyarokat elsősorban pesszimistának, passzívnak és halogatónak tartja, 89 százalékuk szerint magyarként is lehet sikeresnek lenni. Ehhez kínál új lehetőséget a digitális világ: a netezők harmada ismer a környezetében olyan valakit, aki digitális eszközök segítségével látványos változást tudott elérni az életében – derül ki az eNET – Telekom „Jelentés az internetgazdaságról” októberi kutatásából.

Bár pesszimistának látjuk magunkat, büszkék vagyunk a magyar sikerekre

A magyarok pesszimisták – legalábbis így vélekedik a felnőtt hazai internetezők nagy többsége – az eNET 2018. októberi kutatása szerint. Hajlamosak vagyunk a dolgok rossz oldalát nézni, nem teszünk meg mindent annak érdekében, hogy elérjük céljainkat, nem hiszünk eléggé önmagunkban – véli a netezők 61-71 százaléka. Többségük szerint ezek a sztereotípiák még mindig jellemzőek a magyarokra, ugyanakkor a netezők gondolkodásában erősen megjelenik a változtatás igénye is, igény egy új, korszerűbb szemléletmód kialakítására.

Miközben a magunkról általánosságban alkotott kép elég lehangoló, tízből nyolc netezőt mindig, vagy általában büszkeség tölti el, ha magyarok kimagasló teljesítményéről hall. Szinte mindenki egyetért abban, hogy vannak ma is olyan magyar emberek, akik bebizonyították, hogy magyarként is lehet sikeresnek lenni. Erre példaként elsősorban sportolókat hoztak fel, de az említések között szerepelt informatikai startup és orvos-biológus is.

A siker útja: a digitális világban való részvétel

A digitalizáció által egyre inkább átszőtt világunkban a siker egyik kulcsa éppen ennek a digitális világnak a használata: a netezők harmada (34 százalékuk) látott már olyan példát maga körül, amikor valaki digitális eszközök, megoldások segítségével látványos változást tudott elérni az életvitelében, életminőségében. És hogy milyen típusú változásokat hozott a digitális eszközök, megoldások használata? Elsősorban új, jobb munkalehetőséget teremtett (58% említett ilyet), illetve általában egy kényelmesebb életet biztosított (51 százalék szerint). A digitális világban való részvétel további életminőség-javító eredménye a kapcsolati háló bővülése, illetve a meglévő társas és munkakapcsolatok ápolása (42 százalék).

A kulcs: a digitális készségek iránti nyitottság

Magyarországon jelenleg az internetezők aránya az európai átlagnak megfelelő, ugyanakkor a digitális készségeket tekintve lemaradás mutatkozik – derül ki az eNET és a Telekom októberi kutatásából. Van azonban igény a változtatásra: tízből hét internetező fontosnak tartja, hogy a magyarok élen járjanak a digitális világ nyújtotta lehetőségek kihasználásában, kétharmaduk pedig fontosnak látja, hogy mindenki a digitális világ részesévé váljon. S hogy mi kell ahhoz, hogy valaki a digitális eszközök használatán keresztül látványos változást tudjon elérni az életvitelében, életminőségében? A netezők szerint ehhez a digitális készségek elsajátítása iránti nyitottság a legfontosabb. Ezt a pozitív hozzáállást a kutatásban részt vevők előrébb helyezték, mint az olyan, egyébként szintén nagyra értékelt személyiségjegyeket, mint a magabiztosság, bátorság vagy intuíció.

