Az oktatás digitális átalakításába is besegít a Huawei

forrás: Prím Online, 2018. november 8. 18:03

A magyar tárcavezető Orbán Viktor miniszterelnök kíséretében utazott Kínába, hogy részt vegyen az első Kínai Nemzetközi Import Expón (CIIE) november 5-10. között.

A szándéknyilatkozat értelmében a Huawei a következő években tovább segíti a szélessávú internet kiépítését Magyarországon annak érdekében, hogy a tervezett ütemezésben megvalósulhasson az a kormányzati cél, miszerint 2025-ig a magyar háztartások 90 százalékában elérhetőnek kell lennie a 100 Mbit/sec letöltési sebességű világháló-hozzáférésnek.

A vállalat a megállapodás szerint a világ egyik vezető mobilhálózati gyártójaként és a hazai 5G Koalíció alapító tagjaként, az 5G-n működő adatközpontok, adattárolók, az ún. Dolgok Internetéhez szükséges infrastruktúra kiépítését, korai kereskedelmi alkalmazásait is előremozdítja majd Magyarországon.

Palkovics László az aláírást követően elmondta: A mielőbbi hazai 5G kiépítésében számítunk a Huaweire. A vállalat a fenntarthatóságot szem előtt tartó okosváros megoldásaival a környezetvédelemben és az életkörülmények javításában is segíteni kívánja Magyarországot, például az intelligens közlekedési rendszerek bevezetésének támogatásával. A minisztérium és a cég együttműködik továbbá a Digitális Jólét Program céljainak megvalósításában és az oktatás digitális átalakításában is. A miniszter az aláírási ceremónián örömét fejezte ki, hogy a közelmúltban a Huawei is csatlakozott a nemrég általa életre hívott Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz.