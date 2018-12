A Médiatanács idén is figyelemmel kíséri a Való Világ új szériáját

forrás: Prím Online, 2018. november 30. 19:01

Ezek közül a gyakorisági rekordot a káromkodás tartja: az egyik adás negyvenöt perce alatt kilencvenegy – azaz percenként több mint két – ilyen esetet regisztrált az NMHH.

Az új széria BeleValóVilág powered by Big Brother című, november 15-én 23 órától közzétett éjszakai kísérőműsorában halmozottan fordult elő szexualitást ábrázoló tartalom, valamint a műsorszám közvetlenül mutatott be nemi aktust, ami pornográf tartalomnak minősül. A médiaszolgáltató a kifogásolt műsorszámot 18 éven aluliaknak nem ajánlott korhatár-besorolással látta el, a hatósági vizsgálat azonban megállapította, hogy az alkalmas lehetett a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének súlyos károsítására. Az RTL II televíziócsatorna luxemburgi joghatóság alá tartozik, ezért az ottani társhatósághoz kell jelzéssel élni. A magyar hatóság az előző széria miatt négy alkalommal is az európai hatóságokhoz fordult, nagyrészt a műsor tartalmát rendszeresen kifogásoló állampolgári bejelentések nyomán.

Sok a káromkodás és az erotikus tartalom

Mivel a Való Világ kilencedik szériájának nézettségi mutatói még mindig a 13 és 17 év közötti korosztályban a legmagasabbak, a hatóság a kifogásolható jelenetek sorozatos közzétételét elsősorban a kiskorúak káros tartalmakkal szembeni sebezhetősége miatt még a jogszabályok betartása mellett is aggályosnak tartja. Az NMHH így idén is heti rendszerességgel vizsgálja a Való Világ powered by Big Brother műsor 22 óra utáni összefoglalóit és a BeleValóVilág powered by Big Brother című éjszakai kísérőműsort. Az előző sorozatok tapasztalatai alapján a „VV-barométer” idén is hat változó – a szexualitás, a szexuális kontextusban megjelenő meztelenség, a trágár kifejezések, a dohányzás és a direkt, illetve indirekt módon feltűnő alkoholfogyasztás – mentén vizsgálja a november 4-én indult szériát.

A leggyakrabban megjelenő aggályos elemek a trágárságok, melyekből naponta átlagosan több tucat esetet regisztrál a hatóság. A háromhetes periódus alatt a legtöbb ilyen megjelenést a november 23-ai, reklámok nélkül hozzávetőleg 45 perces összefoglalóban mérte az NMHH: összesen kilencvenegy esetet. A trágár kifejezések besorolását az érvényben lévő korhatár-kategóriák törvényi kritériumrendszere, illetve a Médiatanács ajánlásában foglaltak alapján végzik a munkatársak. A szex és az erotika is gyakori problémás tartalomnak tekinthető: két adásban kimagasló esetszámban jelentkezett, több mint negyven alkalmat jegyzett le a hatóság. A villalakók továbbra sem szégyenlősek, a november 10-ei kísérőműsorban tizenötször mutattak a szerkesztők meztelen szereplőket. A hatóság az összegző statisztikákat ezúttal is hetente teszi közzé, az első három hét eredményei már megtalálhatók az NMHH honlapján.

A vizsgálat módszertana

A barométer a műsorban előforduló káros motívumokat kvantitatív módszerekkel elemzi. Az elemzés a káros tartalmakat jelenetenként számolja, a trágár kifejezéseket viszont elhangzásonként. A szexualitás regisztrációja során a nemiségre vonatkozó szóbeli utalások is megjelennek a számokban. Az alkoholfogyasztásnál a barométer megkülönböztet direkt és indirekt formákat. Direkt alkoholfogyasztásnál – akárcsak a dohányzásnál – az analízis a tényleges magatartást számolja, indirekt esetnek számít például, amikor a villalakók ittas élményeikről beszélnek. Az NMHH a barométerrel a józan és tudatos médiafogyasztás fontosságát és az aggályos, káros tartalmak jogszabályokon túlnyúló ártalmas hatását kívánja tudatosítani.