A mesterséges intelligencia megjelenése a pénzügyi szolgáltatásokban

forrás: Prím Online, 2018. november 30. 09:48

A Világgazdasági Fórum és a Deloitte legújabb jelentése azt mutatja be, hogy a mesterséges intelligencia (AI) hogyan változtatja meg a pénzügyi szervezetek hagyományos működési modelljeit és forgatja fel a pénzügyi ökoszisztéma versenydinamikáját.

A mesterséges intelligencia (AI) új utakat nyit a pénzügyi intézmények számára az ügyfélszerzés és –megtartás területén, emellett új együttműködési modelleket tesz szükségessé a versenytársak között, írja a Világgazdasági Fórum a Deloitte támogatásával készült új jelentése. „A pénzügyi szolgáltatások új fizikája” című jelentés azt vizsgálja, hogy az AI hogyan alakítja át a pénzügyi szervezetek életét azáltal, hogy drasztikusan megváltoztatja a front- és a back-office tevékenységeket, jelentős változásokat hoz létre a pénzpiacok szerkezetében és szabályozásában, valamint komoly kihívásokat állít a társadalom elé annak fejlődése érdekében.

„Mivel az AI válik a működési hatékonyság motorjává, ezért önmagában a méretgazdaságosság nem bírja majd fenntartani a költségelőnyöket. A jövőben a pénzügyi szervezetek sikerének kulcsa a rendelkezésre álló adatok mennyisége, és azok felhasználásának képessége lesz” – mondta el Mérth Balázs, a Deloitte Magyarország pénzintézeti szektorának vezetője.

A Világgazdasági Fórum és a Deloitte közös jelentése kilenc fő trenden keresztül mutatja be, hogyan változtatja meg az AI a pénzügyi szolgáltatások fizikáját, hogyan gyengíti meg azokat a kötelékeket, amelyek eddig összetartották a pénzügyi szervezeteket, miközben új súlypontokat hoz létre, amelyek váratlan módon ötvözik a régi és az új erőforrásokat. A kilenc trendről részletesen ITT olvashat. Magyarország szempontjából négy folyamat látszik különösen fontosnak:

A költséghelytől a profitcentrumig

A pénzintézetek a mesterséges intelligenciával megsegítve egyre inkább képesek lesznek a támogató és back-office folyamataikat külső felek által is igénybevehető szolgáltatásokká fejleszteni, ugyanakkor más, kevésbé fejlett folyamataikat kiszervezik. Ezáltal a pénzintézetek elmozdulnak a „back-office as a service model” irányába, amivel egyrészt felgyorsítják a pénzintézeten belül megtartott képességek folyamatos fejlődését, másrészt másokat is arra kényszerítenek, hogy e szolgáltatások fogyasztóivá váljanak, ha nem akarnak lemaradni.

Új eszközök az ügyfelek megtartására

A szolgáltatások megkülönböztetésének múltbeli módszerei (úgy mint költséghatékonyság, kiszolgálás sebessége illetve ügyfelekhez való (fizikai) hozzáférés) visszaszorulóban vannak, a mesterséges intelligencia új eszközöket (pl: adat alapon személyre szabott szolgáltatások) ad a pénzintézetek kezébe, melyek alkalmazásával képesek lesznek hatékonyan megkülönböztetni magukat versenytársaiktól.

Önműködő pénzügyi tanácsadás

Jelenleg a pénzügyi tanács, ami minden egyes pénzügyi termék része, gyakran általános és személytelen. A mesterséges intelligencia elősegítheti az ún. önműködő pénzügyi tanácsadás kialakulását elsősorban a következő három területen: i) összehasonlító platformok, ahol a felhasználó össze tudja hasonlítani a különböző termékeket és szabadon tud a termékek és a szolgáltatók közt váltani, ii) adat alapon személyre szabott pénzügyi tanácsadás, iii) algoritmusok által automatikusan optimalizált döntések.

Adatkezelési együttműködések

A adatok sokrétűségéért folytatott versenyben a szervezetek számára kulcsfontosságú lesz a versenytársakkal és a potenciális versenytársakkal szövetségre lépni. Ez azonban jelentős stratégiai és működési kockázatokat hordoz magában.

“A mesterséges intelligencia térnyerése a pénzügyi szektorban újabb lendületet adhat a költséghatékonyság növekedésének és az ügyfélélmény fejlődésének. Ugyanakkor ezeknek a lehetőségeknek a kihasználásához még sokat kell tenni az adatkonszolidáció, a banki működésbe való mély beillesztés és a szabályozás területén is” – mondta Schenk Tamás, a Deloitte üzletviteli tanácsadási üzletágának partnere.

A pénzintézetek számára kulcsfontosságú mesterségesintelligencia-alapú stratégiákról bővebben ITT olvashat.