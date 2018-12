Az innovatív NIDEC GMP mobil robotokkal növeli kapacitását

forrás: Prím Online, 2018. november 30. 08:40

Az autóipari beszállító NIDEC GPM Group a Mobile Industrial Robots autonóm mobil robotjainak segítségével gyártási folyamatait hatékonnyá tette, miközben raktárkészletét is optimalizálni tudta.

A türingiai Auengrundban található gyárukban három MiRHook vontatórendszerrel ellátott MiR100 robot felel az anyagszállításért és az üres kocsik mozgatásáért a raktár és a gyártósorok között. A felszabadult emberi erőforrást így minőségi munkára lehet fordítani. A kapacitásnövelés a NIDEC esetében előfeltétele annak, hogy versenyképes tudjon maradni.

A NIDEC GPM Group körülbelül 70 éve fejleszt innovatív szivattyús megoldásokat az autóipar számára. A vállalatot, melynek székhelye a türingiai Auengrundban található, a technológia éllovasaként tartják számon, hiszen folyamatosan újabb és újabb szintre emelni a szivattyútechnológia területét. Az egykoron családi tulajdonban lévő cég, melyet három évvel ezelőtt vásárolt meg a japán NIDEC Group, arra törekszik, hogy az e-mobilitás előretörése mellett megerősítse piaci pozícióját, annak érdekében, hogy hosszú távon is versenyképes tudjon maradni. Így mindenekelőtt a legfőbb hangsúly a kutatásra és fejlesztésre kerül. A német telephelyükön dolgozó 1200 alkalmazottra nézve tízből egy már ezen a területen foglalatoskodik. Hogy a meglévő kapacitásokat a lehető leghatékonyabban használják ki, a NIDEC GMP a tulajdonosváltás óta egyre nagyobb mértékben a karcsúsított (lean) gyártási alapelvre hagyatkozik, mivel az lehetővé teszi az erőforrások pazarlásának elkerülése mellett a teljesítmény maximalizálását is.

Rugalmas autóipari megoldások a belső logisztika esetében: keress és találj!

A vállalat egyre nagyobb mértékben implementál modern robotikai megoldásokat gyártósoraihoz. Ennek tükrében logikusnak tűnt a gondolat, hogy a belső anyagmozgatás folyamatait is automatizálja. Az illetékesek elkezdtek utánajárni, hogy hol tudnának találni egy olyan vezető nélküli szállítórendszert, amelynek telepítése nem vonzza magával az infrastruktúra szerkezeti átalakítását, és gyorsan installálható. A Mobile Industrial Robots (MiR) autonóm mobil robotjával egy szakmai kiállításon találkoztak először.

„A robotok nagy rugalmasságuknak köszönhetően egyből meggyőztek minket.” – emlékezik vissza Andreas Vogt, a NIDEC GPM termelési igazgatóhelyettese és lean szakértője. A fejlett érzékelő-technológiával és biztonsági algoritmusokkal felszerelt agilis MiR robotok önállóan és biztonságosan mozognak az emberek közelében is. Már messziről felismerik az akadályokat, mint például tárgyakat vagy alkalmazottakat, és mindig kikerülik őket, vagy a biztonsági megállás mellett döntenek. Így nincs szükség mágnesszalagokra vagy sínekre, azaz pontosan olyan megoldás jelentenek, amit az auengrund-i gyár szakemberei kerestek.

A MiRHook is hasznosnak bizonyult

A rövid tesztfázist követően hamar megszületett a döntés, hogy MiR robotokat fognak vásárolni. A helyi rendszerintegrátor szoros közreműködésével a vállalat sikeresen MiRHook vontatórendszerrel is ellátta három MiR100 robotjukat, két különböző gyártási területen. Az egyszerű telepítési folyamatoknak köszönhetően a NIDEC GPM gyorsan integrálni tudta a robotokat aktuális munkafolyamataikhoz. Első küldetésük előtt a robotok végigjárták a gyár teljes területét, és közben szó szerint feltérképezték leendő munkahelyüket erőteljes lézeres szkennerük segítségével. Az autonóm mobil robotok ezzel az érzékelő segítségével tudnak tájékozódni, és önállóan megtalálják a leggyorsabb utat a végcéljukhoz. Ezen felül a vontatóhorog lehetővé teszi számukra, hogy ideális módon vontathassanak kocsikat és polcokat, és utanként akár 300 kg-ot is megmozgassanak. Emberi segítség nélkül közlekednek a raktár és az összeszerelő állomások között, miközben olajszivattyú fedeleket, vízszivattyú csapágyakat és féltengelyeket szállítsanak oda, ahol épp szükség van rájuk.

Egy robot naponta 11 kilométernyi utat spórol meg

Franz Scheibe összeszerelési csoportvezető programozza be a robotokat a napi feladataikkal. Ehhez a MiRFleet nevű flottamenedzsment szoftvert használja, mely mindhárom robotra vonatkozik. „Egy tipikus út így néz ki: amikor a robotot egy alkalmazott magához hívja, az elindul a „szupermarketből”, vagyis a várakozási pontjából, ami az a terület, ahol az alkatrészeket raktározzuk. Ezután csatlakozik az igények szerint megtöltött kocsival, amit egy QR kód alapján ismer fel, és már úton is van.” A robot vezetés közben sípoló hangot ad ki, hogy az alkalmazottak a gépzaj ellenére is hallják, és nehogy véletlenül nekik menjenek.

„Miután a tárgyakat felvette, a robot a raktárból ahhoz a gyártósorhoz szállítja azokat, amelyiknek szüksége van az egyes alkatrészekre.” – folytatja Scheibe. ”Lecsatlakoztatja a teli kocsit, és helyette visszavisz egy ürest a raktárba, ezután pedig újra beáll a várakozó pontba a „szupermarketben”. Ahhoz, hogy ezeket az utakat megtegyék, a robotok képesek egy záródó kapun is áthaladni, amely egy, a földön elhelyezett mágneses hurokantenna segítségével nyílik, amellyel a robotok kapcsolatba lépnek. Átlagosan egy robot 11 km-t halad egy nap – ezt a távolságot így már nem az alkalmazottaknak kell lejárniuk. Scheibe az alábbi szavakkal foglalja össze a beruházást: „Képzelje el azt, hogy a robotjaink egész nap dolgoznak, heti öt napon keresztül. Ez rendkívül sok gyaloglást, és így rendkívül sok munkaidőt spórol meg az munkatársainknak.”

A MiR robotok optimalizálják a készleteket

A türingiai üzem egyik részében a mobil robotok egyike látja el alapanyagokkal az alkalmazottakat egy szinte teljesen automatizált gyártóterületen, két társa pedig egy másik területen dolgozik: tíz összeszerelő-gyártósort látnak el alkatrészekkel. Mindezt korábban egy logisztikai szakember végezte el, mondja Andreas Vogt. „Abban az időben általában túl sok anyag került az szerelőszalagokra – és ez természetesen felesleges költségekkel járt.” Ma a robotok a gépeknél dolgozó alkalmazottakat pontosan annyi anyaggal látják el, amennyire az adott időben éppen szükségük van. Johannes Otto, a NIDEC GPM művezetője szerint a mindennapi munkára mért hatás egyértelműen látható: „Sokkal kevesebb az anyag a gyártóterületen, mint korábban. Ezzel nagyon sok helyet spórolunk meg,” A NIDEC GMP így összhangban a lean alapelvvel optimalizálja készleteit, miközben csökkenti raktárköltségeit.

Mindezek ellenére kezdetben nem egy kolléga fejtette ki kétségeit a robotkollégák iránt, mondja Johannes Otto. „Eleinte én sem voltam teljesen biztos a dologban. De aztán hamar rájöttem, hogy ez igazi fejlődés, ami segít minket a napi munka során. Ez egy jó dolog.” A robotok leveszik az alkalmazottak válláról az ismétlődő szállítási feladatok terhét. Ha hozzátesszük azt is, hogy mennyire könnyű őket kezelni, akkor gyorsan eltűnik az összes fenntartás. „A robotok használata rendkívül intuitív.” – mondja Franz Scheibe. „A kollégáim hamar megtanulták, hogyan lehet új rendelést generálni és alkatrészeket igényelni.” Egy web bázisú felületet használnak, amit tabletről, mobilról, vagy számítógépről is elérnek.

Több forrás jut a kutatásra és fejlesztésre

A MiR technológiával a NIDEC GPM egy költséghatékony módszert talált a belső anyagmozgatás automatizálására. Két újabb robot megvásárlása már tervben van. Jelenleg a MiR100 egy teljes munkaidőben alkalmazott dolgozó erőforrásait szabadítja fel, amivel csökkenti a kollégákra eső terhet, valamint hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb hangsúly kerülhessen a produktív munkaidőre. Továbbá ezek a felszabadult erőforrások a kutatás és fejlesztés területéhez kerülnek. Ez azért is fontos, mert a NIDEC GPM a közeljövőben szeretne elektromos szivattyúkkal kapcsolatos technológiai megoldásokat és az azok által nyújtott előnyöket kínálni vásárlói számára. „A kutatás és fejlesztés területe jelenti azt az alapot, aminek segítségével a fenntartható és innovatív technológiáinkat hozzuk létre.” – magyarázza Andreas Vogt. „A belső logisztika mobil robotokkal való automatizálásával a gyártás területén keletkező innovatív megoldásokkal is lépést tudunk tartani.” Ezzel a felfogással a vállalat megalapozza azt, hogy versenyképes tudjon maradni az autóipari piacon a jövőben is.