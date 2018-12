Legyen mindenki informatikus!

forrás: Prím Online, 2018. november 30. 17:09

A hazai infokommunikációs szcéna meghatározó rendezvényét követő eseményre, a T-Systems Jövőterére közel 300, műszaki pálya felé orientálódó diák is ellátogatott.

„Hallottam már a virtuális valóságról és a mesterséges intelligenciáról, de sejtelmem sem volt arról, hogy már most is ilyen sok területen van jelen az életünkben” – lelkesedett az egyik műszaki középiskola tanulója, miután Vandával, a T-Systems virtuális asszisztensével beszélgetett. Ő és a társai a csomagok belső nyomkövetését is megfigyelhették a T-Systems Jövőtér Ipar4.0 standjánál, és láthattak biztonságos munkahelyi környezetet támogató okosóra-applikációt is: az EHS (Environmental, Health and Safety) a csökkent hallásképességű dolgozókat értesíti a veszélyről, például a tűzriadóról a csuklójukon viselt okosóra rezgéseivel.

Ezen kívül is rengeteg látnivaló akadt az eseményen felállított Jövőtér interaktív kiállításon, amelyen a T-Systems Magyarország komoly arzenált vonultatott fel digitális megoldásokból. Csupa olyat, amelyek olyan oldaláról mutatják be az informatikát, ahogyan nem feltétlenül találkozni vele az iskolákban. Az érdeklődő közel 300 diák és 100 tanár olyan okosvárosi „kellékekkel” ismerkedhetett, mint a levegő minőségének szenzoros javítása vagy az okos parkolás, de megmutatták nekik a legújabb generációs banki infrastruktúrákat és csalásdetektálási megoldásokat, ízelítőt kaptak a T-Systems kiberbiztonsági laborja, a CTRL működéséből, láttak 5G demót, valamint azt is megnézhették, hogyan néz ki a kiterjesztett valóságban egy V8-as motor összeszerelése.

A kiállításra ellátogató diákok zöme a Neumann János Számítástechnikai Szakgimnáziumból és a Fazekas Gimnáziumból érkezett a T-Systems Jövőtérre. A Neumann János Számítástechnikai Szakgimnáziummal a T-Systems Magyarországnak több évre visszanyúló gyakornoki partneri együttműködése van, de nem a szó hagyományos értelmében. Hiszen a cég olyan diákokat vár ezekre a valóban szakmai programokra, akik hajlandók és képesek is úszni a mélyvízben, azaz az érdeklődésüknek megfelelő tudással rendelkeznek, és ehhez igazodó ambíciók fűtik őket.

De a friss szellemi tőke mozgósítására ezeken kívül is számos eszközt vet be a T-Systems. A vállalat éles projektekre kihegyezett, középiskolás tehetséggondozást folytat, „Legyél Te is informatikus!” elnevezéssel pályaorientációs programot működtet a Telekommal közösen, és benne van a Lányok Napja országos kezdeményezésben is, amelynek célja az informatika vonzóbbá tétele a középiskolás lányoknak. Az ehhez a területhez kapcsolódó szakmák ugyanis egyre inkább a kreativitásról szólnak, aminek fényében nem meglepő, hogy a T-Systems Jövőtér résztvevői szerint a felgyorsult felhasználói igényekhez való alkalmazkodás és a robbanásszerű technológiai változások közötti szakadék felett a jövő informatikusai vernek hidat.

Az emberi tényező egyébként is a kulcs a jelenleg zajló átalakulásban. „A digitalizáció messze túlmutat a csupasz technológián, az emberi tényező megkerülhetetlen, vele egyenrangú, sok esetben fontosabb része. Így a digitalizáció valójában nem a mit és a miért, hanem a hogyan kérdésre ad választ” – fogalmazott a rendezvényen Kaszás Zoltán, a T-Systems Magyarország vezérigazgatója, hozzátéve, hogy a digitalizáció nem más, mint a világ alkotóelemeinek egymáshoz kapcsolódása.