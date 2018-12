A karácsonyi készülődés elmaradhatatlan kelléke – az online vásárlás

forrás: Prím Online, 2018. december 18. 18:42

A karácsony közeledtével felpörög az online vásárlás is, a hazai webshopok éves forgalmuk 35-37 százalékát realizálhatják ebben az időszakban. Az év végi hajrá azonban nem ér véget az ünnepekkel, hiszen kezdetét veszi a termékek cseréjének, visszaküldésének időszaka, az Egyesült Államokban például tavaly az interneten vásárolt áruk csaknem 30 százalékát vitték vissza az üzletekbe.

Kényelmes, otthonról intézhető, házhozszállítás is kérhető, időt lehet spórolni, 0-24 órán keresztül elérhető, valamint egyszerűbb az árakat összehasonlítani - többek között ezeknek a tényezőknek köszönhető, hogy világszerte és itthon is egyre népszerűbb az online vásárlás.

Az ünnepek közeledtével az online vásárlások még gyakoribbá válnak, bár a felmérésekből az is kiderül, hogy nem lehet elég korán kezdeni az ajándékok beszerzését. Az USA-ban az emberek 60%-a tervez idén is az interneten is vásárolni, 66 százalékuk pedig a vásárlás előtt webáruházakban néz utána a termékeknek – derül ki az amerikai Deloitte által publikált „Deloitte holiday retail survey” című felmérésből. A felmerés szerint ráadásul azok, akik korábban kezdik az ajándékok megvásárlását átlagosan több pénzt költenek. Nem meglepő ez az adat akkor, ha hozzátesszük, hogy a vásárlók 78%-a saját magának is vesz valamit az ünnepekre.

„Mindez azonban egy globális tendencia. Összességében elmondható ugyanis, hogy az online vásárlás térhódítása, a webshopok szerepe évről évre növekszik. A növekedés ellenére azonban még mindig nagy lehetőség van ebben a szegmensben, hiszen jelenleg az online értékesítések a legtöbb országban még a kiskereskedelmi forgalom 10%-át sem érik el. Az elérhető statisztikák szerint Kínában a legnagyobb az online kereskedelem aránya, ahol a vásárlások közel 20%-a az interneten keresztül zajlik. Az USA-ban ez az arány kb. a kínai fele, míg Magyarországon 5% körül mozog” – tette hozzá Gémesi Péter, a Deloitte Magyarország FMCG és Retail iparági csoport vezetője.

Ma már szinte minden megtalálható és megrendelhető a világhálón. Az online vásárlás eszközei – számítógép, telefon, tablet – közül 2018-ban a telefonos alkalmazásokon keresztüli megrendelések növekedtek a legnagyobb mértékben. Érdekes azonban, hogy a technológia fejlődését és az ehhez kapcsolódó újdonságok kipróbálásának a lehetőségét nem igénylik annyira az amerikai vásárlók. Így például az olyan fejlesztéseket - mint a hangalapú segítség vagy a virtuális valóság - szívesen kipróbálók aránya jelenleg marginális. Úgy tűnik, hogy a néhány éve még forradalminak, de még manapság is innovatív vásárlási módnak számító online piactér is kinevelte a maga konzervatív ügyfélkörét. Sok esetben ez indokolja a személyes átvétel preferálását is a kiszállítási díj elrettentő hatása mellett.

A kutatások azt mutatják, hogy az online vásárlás egyes kényelmi szempontjai, úgy, mint a házhozszállítás, háttérbe szorul akkor, ha a kiszállításért díjat kell fizetni. Ebből a szempontból előnyben vannak a hagyományos üzlethálózattal is rendelkező webáruházak. Az amerikai Deloitte felméréséből kiderül, hogy a vásárlók 47%-a azért vásárol inkább személyesen az üzletekben, hogy a szállítási költségen spórolni tudjon. Hasonlóan befolyásolja a szállítási díj a magyar szokásokat is. A magyar vásárók ugyanis online vásárlás esetén 10-ből 6 esetben inkább személyesen veszik át a terméket a kiszállítási díj megfizetése helyett, derül ki a GKI Digital felméréséből. Megállapíthatjuk tehát, hogy mind az amerikai, mind a magyar felmérések hasonló adatokat mutatnak, a kutatások alapján az emberek vásárlási szokásait évről évre nagy mértékben befolyásolják a webshopok által kínált lehetőségek.

A magyar lakosság is egyre nagyobb értékben költ a webáruházakban. Az egy főre jutó éves online rendelésszám jelenleg 12 online vásárlás/év, az éves átlagos költés pedig megközelíti a 130 ezer forintot. Mindez tovább emelkedik az ünnepi időszakban, egyes kereskedők az éves online forgalmuk akár 60%-át is realizálhatják az évnek ezen szakaszában. A forgalom várhatóan 18%-kal haladhatja meg a tavalyi utolsó negyedévben elért bevétel értékét. Ha összehasonlítjuk a GKI Digital fenti adatait a Deloitte holiday retail survey felmérésével, akkor kiderül, hogy hasonló növekedés várható ebben az időszakban az Egyesült Államokban is. Az amerikai Deloitte felmerése alapján a teljes kiskereskedelmi forgalom 5 -5,6%-kal, míg az online értékesítések várhatóan 17-22%-kal emelkednek a 2018-as ünnepi időszak alatt.

A magyar vásárlók esetében is igaz, hogy – bár nálunk az ajándékok beszerzése a többség (62%) számára akár egészen a karácsonyt megelőző utolsó napokig is elhúzódhat – az ajándékok jelentős része a webshopokból kerül a fa alá. Érdekes adat, hogy a magyar vásárlók 12%-a csak külföldről, 43%-a csak belföldről, 45%-a pedig itthoni és külföldi webáruházakból is vásárol. A külföldi tranzakciókban egyébként elsődlegesen számítógépet, illetve okostelefont vásárolnak a fogyasztók, derül ki a PayPal elemzéséből.

December 24-ével azonban nem ér véget a roham, hiszen karácsony után rögtön kezdetét veszi a termékek cseréjének, visszaküldésének időszaka. Az ünnepek utáni napokban ugyanis sorra jelentkeznek az üzleteknél olyan vásárlók vagy megajándékozottak, akik számára a meglepetés nem bizonyult a legjobb választásnak. Statisztikák szerint az USA-ban, 2017-ben például az interneten vásárolt áruk csaknem 30%-át vitték vissza az üzletekbe.