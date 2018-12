Már tíz országban van jelen hi-tech call center megoldásaival a magyar Geomant

forrás: Prím Online, 2018. december 18. 09:43

Magyarország mellett már 9 országban, többek között az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és az Egyesült Arab Emírségekben is jelen van a Geomant: a magyar tulajdonú vállalat cutting-edge ügyfélszolgálati technológiát szállít világszerte kb. 300 ügyfelének, összesen mintegy 15 ezer fős call center csapatot kiszolgálva. A cég olyan neves vállalatokkal dolgozott már együtt, mint a Generali, a Netrisk, az egyik legnagyobb hazai mobilszolgáltató, külföldön pedig többek között a Victoria and Albert Museum és a University of Canterbury számára nyújtanak különböző call center megoldásokat.

Nemzetközi tapasztalat kamatoztatása Magyarországon

Az idei év végén egy újabb nagy kaliberű külföldi ügyfél, a nemzetközi színtéren meghatározó Affidea szavazott nekik bizalmat. A holland cég a fejlett képalkotó diagnosztikai és onkoterápiás szolgáltatások vezető szolgáltatója Európában. A megbízás keretében a Geomant Contact Center nevű szoftverének segítségével dolgozik az Affidea belső termelékenységének növelésén és az ügyfelekkel való együttműködés javításán.

„Magyar cég vagyunk, de mára már a legtöbb szolgáltatásunk és az ügyfélkörünk is nemzetközi, ez pedig rengeteg előnnyel jár. A nemzetközi piac szereplőjeként hamarabb megismerjük a technológiai újdonságokat, ezáltal hamarabb be is tudjuk vezetni őket. Így gyorsabban tudunk reagálni a trendekre, ennek köszönhetően a hazai versenytársakat gyakran meg tudjuk előzni. A külföldi cégek egyébként több téren is a hazaiak előtt járnak: a felhő alapú technológiákat például itthon még nem ismerik az ügyfelek, más országokban pedig már sokan használják. Így külföldön főleg a felhő alapú termékek közti különbségekre és azok fejlesztései lehetőségeire fókuszálunk.” - hangsúlyozza Bortnyák Adorján, a Geomant ügyvezető partnere.

A meglévő technológia nem ósdi technológia

Nemzetközi szinten az ügyfélszolgálati szegmens egyik legnagyobb kihívása, hogy a vállalatok digitális fejlesztéseinek útjában épp a jelenleg használt technológiák állnak. Sok gyártó terméke nem képes a technológiai generációváltásra, így egységes fejlesztés helyett apró szigetmegoldások születnek.

„Minden esetben az integrációra törekszünk: legújabb termékünk, a Buzzeasy például a digitális kommunikáció, a chatbotok és visszahívás kezelés terén egy olyan integrációs megoldást nyújt, amely a készen rendelkezésre álló funkcionalitások (pl. Q&A, FAQ) mellett teljesen egyéni megoldások megvalósítására is lehetőséget ad, a mesterséges intelligencia erejét is felhasználva.” – teszi hozzá Bortnyák Adorján.

A piaci jelenlétet külföldi és hazai szakmai eseményeken való aktív részvétellel is rendszeresen erősíti a Geomant: idén ősszel előadóként és díjátadóként is részt vett az Avaya Experience és az Internet Hungary kiállításon, kiállító volt és 3 témában is szakmai előadást tartott az Ügyfélszolgálati Konferencián, valamint résztvevője volt a berlini Chatbot Summit-nak és kiállítóként és előadóként is jelen volt az Avaya konferenciáján Bécsben. Emellett több hazai és nemzetközi szakmai elismerést is magukénak tudhatnak: legutóbb az Accent Housing nevű, brit ügyfelük vihette haza a HANA Award-ról a 'Best Use of Technology' díjat a Geomant Contact Expert nevű terméke megoldásainak köszönhetően.