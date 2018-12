Óvja meg idejét és pénzét az adatrobbanástól!

forrás: Prím Online, 2018. december 18. 13:55

Napjainkban egyre több adat keletkezik a vállalatoknál különféle felületeken, amit mind tárolni kell. A kommunikáció digitális platformokon zajlik a kollégákkal és ügyfelekkel, és célszerű, ha ennek részletei később is visszakereshetők. Egyes fájlokat és dokumentumokat bizonyos megfelelőségi előírások miatt kell megőrizni meghatározott ideig. Az IoT- és mobil eszközök is nagy mennyiségű adatot termelnek, illetve minden iparágban vannak olyan nagyobb méretű fájlok, amelyeket a szervezetek hosszabb távon megtartanak. Az egészségügyben például a különféle orvosdianosztikai eszközökkel készített leleteket kell tárolni, az irodaházakban, telephelyeken és raktárakban a biztonsági kamerák felvételeit mentik el, máshol pedig egyéb film- és videóarchívumot őriznek.

A vállalatok ugyan ritkán használják ezeket a fájlokat, mégis meg kell őrizniük őket. A tárolásuk pedig egyre nagyobb nehézségeket okoz azoknál a szervezeteknél, amelyek nem változtatnak a bevett gyakorlataikon. Régebben egyszerűen új tárolókat vásároltak, ha nem volt elég a tárhely, ám a nagy volumenű, vállalati felhasználásra szánt megoldások rendkívül költségesek. A napjainkban zajló, óriási adatrobbanás mellett nem fenntartható, ha pusztán a folyamatos bővítéssel próbálják orvosolni a problémát. Ráadásul a tárolási rendszerek kezelése is egyre több időt követel az informatikai szakemberekről. A SUSE tapasztalatai szerint a szoftveresen vezérelt tárolás kínál megfelelő megoldást a kihívások leküzdésére.

Kevesebb pénz…

A szoftveralapú tárolási rendszer elkülöníti a tároláskezelést és a tárolásvirtualizációt a fizikai hardvertől. Így a tárolók egyszerűen bővíthetők vagy cserélhetők anélkül, hogy ez megzavarná az alkalmazások működését. A szoftveresen vezérelt tárolási megoldások ráadásul képesek integráltan kezelni a már korábban használt, illetve az infrastruktúrába újonnan beillesztett hardveren tárolt adatokat is. Így az ügyfeleknek nem kell a már meglévő megoldásaikhoz igazítani a beszerzést, nem függnek korábbi szállítóiktól, hanem rugalmasan válogathatnak az általánosan elérhető szerverek közül. Egy német kórház például a korábbiakhoz képest körülbelül 70-80 százalékkal alacsonyabb kiadás mellett tudta bővíteni tárolókapacitását, miután bevezette a SUSE szoftveresen vezérelt tárolási rendszerét, a SUSE Enterprise Storage megoldást. Azóta költséghatékony módon tudják tárolni a páciensek adatait és különféle leleteit.

Az egyes gyártók szoftveresen vezérelt tárolási megoldásai is eltérőek azonban, funkcionalitásban és árban egyaránt. Ezért a vállalatoknak érdemes megfontolniuk, melyiket választják. A SUSE Enterprise Storage például abban is különleges, hogy az árazás nem gigabájt-alapon, hanem fürtönként történik. Így a vállalatok csak azért fizetnek, ami felett valóban irányítással rendelkeznek (azaz az infrastruktúrájuk), és nem azért, ami kiesik a felügyeletük alól (azaz minden egyes fájlért, amelyet a felhasználóik eltárolnak).

Az IT Brand Pulse elemzése szerint a SUSE Enterprise Storage 30 százalékkal alacsonyabb beszerzési költségekkel jár, mint egy középkategóriás diszktömb, és 50 százalékkal olcsóbb, mint egy SAN. Fejlett képességei révén optimalizálja a tárolást, ezáltal nem csupán a beszerzési, de a működtetési költségeket is mérsékeli, és egyúttal a felügyelethez szükséges időt is csökkenti.

…több szabadidő

A SUSE Enterprise Storage önkezelő szolgáltatásai révén folyamatosan figyeli az adathasználatot, és kiegyensúlyozza az adatok elhelyezését, így optimalizálja a rendszer teljesítményét. Önjavító képességei révén pedig hardverhibák esetén is képes gondoskodni a redundáns működésről. Mindezeknek köszönhetően kevesebb adminisztrációt igényel a rendszer még akkor is, ha több petabájtnyi adatot kezelnek.

A SUSE ráadásul vállalati szintű támogatást biztosít a megoldás mellé, ezáltal mind a bevezetés, mind a működtetés során minimális időbe telik a felmerülő kérdések megválaszolása. A krakkói Jagelló Egyetem fizikai intézeténél például egyetlen nap alatt vezették be a rendszert a SUSE támogatása mellett, és egyúttal 20 terabájtnyival bővítették a tárolókapacitást. Ennek köszönhetően az intézet kutatócsoportjai megfelelő mennyiségű hellyel rendelkeznek a kísérletekből és szimulációkból származó adatok tárolásához, és a későbbiekben sem kell aggódniuk, hiszen szükség esetén az IT-szakemberek költséghatékony módon tudják majd bővíteni a tárolórendszert.