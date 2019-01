A programozás segíti a fiatalok külföldről való hazatérését

forrás: Prím Online, 2019. január 13. 10:10

A hazai viszonyok között továbbra is kiemelkedő fizetésre számíthatnak a programozók, amit a többi között a Hays Salary Guide is alátámaszt, miközben az IVSZ tanulmánya szerint is legalább 22 ezren hiányoznak a piacról. Ezt mutatják a Progmatic számai is, hiszen a képzés után a diákok 400-450 ezer forintos bruttó átlagfizetéssel indulhatnak neki pályájuknak. Hogy mekkora a hiány képzett informatikusból, azt jól jelzi, hogy akár még a programozói iskola elvégzése előtt is kaphatnak állásajánlatot a tanulók. Ez a hihetetlen piaci igény pedig az előrejelzések szerint a belátható jövőben sem változik.

Jó a gazdaságnak, a természetnek és a családoknak



Az ágazat – amellett, hogy 2025-ig 200 milliárd euróval növeli Kelet-Közép-Európa GDP-jét – a fenntartható fejlődés motorja. Így kijelenthető, hogy a globális verseny szempontjából is létfontosságú, hogy a szakemberek Magyarországon maradjanak – vagy el se menjenek.

Itthon kezdenek új életet



A Progmatic összes eddigi tanfolyamán vettek részt Nyugatról hazatérő diákok. „Tanulóink 12 százaléka külföldről jött vissza Magyarországra, hogy segítségünkkel új szakmába vágjon bele” – mondta el Muraközy Andrea. A programozóiskola ügyvezetője kiemelte: a diákok 3 százaléka érkezett azzal a szándékkal, hogy külföldre megy a megszerzett tudással.

Londoni McDonald’s-ból a budapesti Nokiához



A hazatérők motivációja a korábbi kiköltözésre igen változatos képet mutat, de van közös elem is. „Mindenki a pénzért megy ki” – mondta el Krisztián, aki a közszférát hagyta hátra, hogy az egyik londoni McDonald’s segítségével megvesse a lábát Nyugat-Európában. Sikerült hamar jobb munkát találnia, de ennek ellenére hazatért, hiszen minden Magyarországhoz kötötte. Egy idő után úgy érezte, nincsen más alternatívája itthon, mint a programozás kitanulása, hiszen nincsen nagyon másik szakma, melyben ilyenek a lehetőségek. Felvételizett az ELTE-re, ugyanakkor szüksége volt rá, hogy mielőbb el is tudjon helyezkedni, ekkor döntött a Progmatic öt hónapos kurzusa mellett. Elmondása szerint vér és verejték kellett a több fronton való teljesítéshez, de valódi sikersztoriról lehet beszélni, hiszen a nyár óta a Nokiánál foglalkoztatják.

Hamar megtérülő szakma



Az iskola egyik hölgy „visszatérője” az egyetem befejezése után kalandvágyból, nyelvtanulási szándékkal, és némi pénz félretevésének reményében hagyta itt hazánkat. A német-amerikai munkavállalás ideje alatt autodidakta módon kezdte el képezni magát programozónak. A Progmatic mellett azért döntött, mert nem akart ismét hosszú éveket az iskolapadban tölteni visszatérése után – ami ráadásul nem is biztos, hogy megfelelő szakmát biztosított volna. Olyan munkára vágyott, amivel másoknak segíthet, és ami folyamatos gondolkodást és önképzést jelent. A Morgan Stanley amerikai pénzintézet budapesti irodájában ezt sikerült is megtalálnia.

Visszatérés



Iván Gergely azzal a szándékkal érkezett a Progmatic tanfolyamára, hogy a megszerzett tudást külföldön kamatoztassa. A tanfolyam elvégzése előtt azonban már ajánlatot kapott egy hazai kkv-tól, ami miatt ideiglenesen le is mondott a kalandról, sőt később a programozóiskola mentora lett. A külföldi útra már inkább csak tapasztalatszerzésként tekint, hiszen mindenképp visszatérne hazánkba – húzta alá.