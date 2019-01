A Fujitsu SAP HANA-hoz fejlesztett infrastruktúrával támogatja az adatközpont korszerűsítését

A NETLOCK első magyar cégként fejlesztett okostelefonon is használható, felhőalapú, minősített e-aláírás-megoldást. Az új szolgáltatás európai szinten is meghatározó innovációnak számít és globálisan is az élmezőnyben van. Az így létrehozott minősített e-aláírást az unió minden országában elfogadják, teljes bizonyító erejű magánokiratnak felel meg.