Helytelen korhatári besorolás miatt szabott ki bírságot a Médiatanács

forrás: Prím Online, 2019. február 8. 10:17

Médiafelügyeleti döntései között kétmillió forintra bírságolta a TV2 szolgáltatóját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa az e heti ülésén, mert rossz idősávban és enyhébb besorolásban tette közzé A kém című akció-vígjátékot és annak előzeteseit. A Baja 88,7 MHz és a Solt 94,1 MHz helyi rádiós frekvenciák pályázatain a Médiatanács a mindkét eljárásban egyedüli pályázó Gong Rádió Kft.-t nyilvánította nyertesnek, és elvégezte öt helyi frekvencia pályázati eljárásában az alaki vizsgálatot is.

Médiafelügyeleti döntések

A Médiatanács állampolgári bejelentés alapján indított eljárást a TV2 médiaszolgáltatójával szemben a csatornán tavaly október 27-én 18 óra 55 perctől sugárzott A kém című film korhatári besorolása miatt. A filmet durva, obszcén nyelvezete miatt csak a 21 és hajnal 5 óra közötti sávban lehetett volna vetíteni, a 12-es kategória helyett 16 éven aluliaknak nem ajánlottként. Jogsértő volt az akcióvígjáték előzetesének napközbeni vetítése is, amire huszonhárom alkalommal került sor, miközben a médiatörvény szerint azokat csak a filmmel megegyező sávban lehetett volna közzétenni. Mindezek miatt a Médiatanács összesen kétmillió negyvenezer forint bírságot szabott ki a médiaszolgáltatóra.

A televíziós és rádióműsorok korhatárbesorolását – a mozifilmekkel ellentétben – nem a Médiatanács, hanem maguk a televíziók és a rádiók végzik a médiatörvény által meghatározott paraméterek alapján, ezeket azonban utólag ellenőrizheti a Médiatanács hivatalból, akár állampolgári bejelentés alapján. A grémium a bírságok kiszabásakor minden esetben a fokozatosság és az arányosság elve alapján, az ügyek összes körülményét – köztük a szolgáltató által korábban elkövetett azonos tárgyú jogsértéseket is, és a veszélyeztetett korosztályra vonatkozó nézettségi, hallgatottsági arányokat stb. – figyelembe véve állapítja meg a jogkövetkezmény adott formáját, mértékét.

Állampolgári bejelentésre a Médiatanács vizsgálatot folytatott, de hatáskör hiányában nem indít eljárást a 444.hu cikkében bemutatott, szerkesztésbe nem került videó miatt, amelyet az M1 csatorna készített ifj. Lomnici Zoltánnal január 14-én. A médiatörvény alapján a testület hatásköre a műsorkészítés folyamatának ellenőrzésére nem terjed ki, azaz nem vizsgálhatja, hogy milyen körülmények között, hogyan jött létre egy adott tartalom. A Médiatanács kizárólag a már adásba került vagy sajtótermékben megjelent médiatartalmakat ellenőrizheti a médiaigazgatási szabályoknak való megfelelés szempontjából.

Rádiós döntések

A Baja 88,7 MHz és a Solt 94,1 MHz helyi rádiós frekvenciák pályázatain a mindkét eljárásban egyedüli pályázó Gong Rádió Kft.-t nyilvánította nyertesnek a Médiatanács. A médiaszolgáltató kereskedelmi jelleggel, Gong Rádió néven tervezi majd műsorsugárzását.

A testület a médiaszolgáltató kérelmére további öt évvel megújította a Székesfehérvár 94,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságot, így a frekvencián 2024. május 17-ig továbbra is a 94.5 Rádió 1 szólhat majd.

A Médiatanács elvégezte a Budaörs 104,8 MHz-es, a Székesfehérvár 106,6 MHz-es, a Tatabánya 107,0 MHz-es, a Tardos 95,5 MHz-es és a Zalaegerszeg 88,3 MHz-es helyi rádiós frekvenciák pályázataira beérkezett ajánlatok alaki vizsgálatait. A tardosi pályázati eljárásban egyedüli pályázó Tardosi Vörösmárvány Alapítvány alakilag érvénytelen ajánlatot nyújtott be. A többi pályázat esetében hiánypótlást kért be a hatóság: a székesfehérvári és a tatabányai eljárásban az egyetlen pályázótól, a Karc FM Média Kft.-től, a zalaegerszegi pályázat esetében a szintén egyedül pályázó Lánchíd Rádió Kft.-től, a budaörsi eljárásban pedig a Hunicom Stúdió Kft.-től és a Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft.-től – amely eljárásban egy pályázó ajánlata alakilag érvénytelen volt.

A Médiatanács az LB Rádió Kft. és a Radio Plus Kft. közös kérelmére engedélyezte, hogy a Keszthely 99,4 MHz mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás az eddigi napi 4 óra 23 perc helyett 4 óra 40 percben szolgáltathassa saját műsorát a keszthelyi 99,4 Rádió 1-en. A médiaszolgáltatók kérelmüket azzal indokolták, hogy a Radio Plus Kft. minden hálózatba kapcsolódó partnerével egységesíteni szeretné a műsorstruktúrát, így a műsoridőt is

Filmszemle-támogatás

A Médiatanács összesen kétmillió forinttal támogatja a 22. Faludi Ferenc Nemzetközi Filmszemle és Fotópályázatot. Az eseményre november 13. és 16. között kerül majd sor. A testület a támogatással pénzdíjat ajánl fel összesen hat filmes kategória díjazására, többek között a legjobb kisjátékfilm, dokumentumfilm és a kísérleti vagy animációs film műfaji győzteseinek.