Online vásárlási szokásaink

forrás: Prím Online, 2019. február 19. 19:03

Ez a kutatás láthatóan bemutatja az európai vásárlók online szokásait. A legjobbat szeretnénk a gyerekeink számára, ezért több időt is fordítunk a nekik szánt termékekre. A babakocsik és az autós gyerekülések azok a termékek, melyeknél a vevő nagyobb kutatást készít vásárlás előtt. Ez még akkor is érvényes, hogyha csak egy gyerek overálról vagy esőruházatról beszélünk. Azonban, ha magunknak vásárolunk bármilyen ruházatot a vásárlási döntés sokkal hamarabb megtörténik. Csak egy órára van szükségünk ahhoz, hogy kinti öltözetet pl. kabátot vásároljunk, míg a tökéletes ruha megtalálása akár 7 napot is igénybe vehet.

Országok összehasonlítása



A 13 ország közül Magyarország az olaszok után 6. helyen végzett a leggyorsabb online vásárlók listáján. Országunk maga mögé utasítja a németeket, franciákat, dánokat és svédeket. Ezáltal elmondhatjuk, hogy az európai nemzetek között az online vásárlási listán az élmezőnyben végeztünk, hiszen átlagosan 5 nap 1 óra és 53 percig tart egy adott termék megvásárlása. Ez a szám valljuk be teljesen reális, hiszen látszik, hogy a magyar vevők átgondolva, kutatás után hoznak online vásárlási döntéseket.

Országos adatok



Országunkat tekintve az alábbi termékeket vásároljuk meg online a leggyorsabban és a leglassabban.

A kutatás alapján elmondható, hogy a magyarok leggyorsabban test- és szépségápolási készülékeket vásárolnak, míg meglepően egy kabátot vagy táskát akár 8-9 napig is nézegetnek. A leggyorsabb termékek között találhatóak még a plüss állatok, irodai cikkek, kozmetikumok, képkeretek és labdajátékok. A lista alján végzett a legtöbb ruházati cikk, napszemüvegek és nappali bútorok, mely azt mutatja, hogy igenis nagyon megfontoljuk, milyen ruházati termékekre költünk, vagy esetleg a legjobb akciókra vadászunk.