Energiafelügyelet és automatizálás: a digitalizáció svájci bicskái

forrás: Prím Online, 2019. március 1. 13:48

Hiába szól manapság minden a klímaváltozásról, mégis évről évre egyre nő a globális energiaigény, így 2050-ig mintegy 50 százalékkal emelkedhet az energiafogyasztás a jelenlegihez képest. Az ellentmondás feloldásához a digitalizáció nyújthat megoldást. Az épületek, az adatközpontok, az ipar és az infrastruktúra digitális átalakításával hatékonyabb, megbízhatóbb, biztonságosabb és fenntarthatóbb környezetet hozhatunk létre. Ehhez azonban kulcsfontosságú az energiafelügyelet és az automatizálás digitalizálása. A Schneider Electric friss tanulmánya rávilágít arra, hogy az ilyen jellegű digitális átállásnak köszönhetően nemcsak környezetbarát működés érhető el, de a költséghatékonyság is növelhető, hiszen a szervezetek a működési költségek akár 85 százalékát megtakaríthatják.

A digitális átalakulás már csak a vele járó pénzügyi előnyök miatt sem hagyható figyelmen kívül. A World Economic Forum és az Accenture 16 ezer vállalat adatait felhasználva állapította meg, hogy általánosságban a digitális technológiákba befektetett tőke megtérül, használatukkal pedig nő az árbevétel és a termelékenység. A Schneider Electric Global Digital Transformation Benefits Report 2019 című jelentésében ilyen, illetve további, a digitális transzformációval járó legfontosabb gazdasági előnyökre mutat rá. A tanulmány 41 ország 230 olyan projektjét elemzi, amelyek a Schneider Electric EcoStruxure platformjának használatára épülnek, és három csoportra osztja a sikeres piaci versenyhez nélkülözhetetlen pozitív hatásokat: a beruházási kiadásokhoz (CapEx), a működési kiadásokhoz (OpEx), illetve a fenntarthatósághoz, reakcióidőhöz és teljesítményhez kapcsolódókra. A felmérés négy olyan kulcsfontosságú gazdasági szektorra fókuszál (épületek, adatközpontok, ipar és infrastruktúra), amelyek átalakítása alapvetően változtatja meg az emberek életét, munkáját és szerepét.

A kevesebb sokszor több

A digitális átállással kapcsolatban általános aggodalom, hogy nagyértékű befektetéssel és új, addig ismeretlen rendszerek nehézkes telepítésével, illetve integrációjával jár. A jelentésben vizsgált projektek azonban mindezeknek épp az ellenkezőjét igazolják.

A tanulmány szerint a műszaki folyamatok digitalizálása átlagosan 35 százalékos megtakarítást eredményez a beruházási költségek és a folyamatok ütemezése terén. Ezenkívül az új rendszerek és eszközök üzembe helyezési költsége is átlagosan 29 százalékkal csökkenthető. Az eredmények azt mutatják, hogy az IoT előnyeit kihasználva jelentős megtakarítás érhető el a működési kiadások terén is, ami pozitív hatással van a hatékonyságra, a biztonságra és a fenntarthatóságra. A vállalatok átlagosan 24 százalékos energiamegtakarításról számolnak be, amely a digitális átalakításra vezethető vissza.

Az ipari alkalmazások területén a digitális átállás lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy kisebb ráfordítással jobb eredményeket érjenek el – azaz alacsonyabb energiafogyasztás, kevesebb felhasznált anyag és kevesebb munkaóra mellett nagyobb hasznot realizáljanak. Az energiafelügyeleti és az automatizált gyártási folyamatok hatására akár 50 százalékkal nőhet a termelékenység a teljes értékláncon.

Energia szem előtt

A tanulmány szerint a legtöbb vállalatnak szüksége van egy olyan megbízható szakértőre, aki képes kezelni a digitális átalakulással járó összetett folyamatot és kiaknázni a benne rejlő összes lehetőséget. Erre fejlesztette ki a Schneider Electric az EcoStruxure digitális platformot, amely kiváltja, illetve hatékonyabbá teszi az emberi munkát, és a digitális eszközökből folyamatosan jövő információk azonnali feldolgozásával és értelmezésével képes önállóan is irányítani a komplex rendszereket. Így teszi lehetővé a vállalatok számára, hogy hatékonyabbá, biztonságosabbá és fenntartatóbbá váljanak. A 2009-ben bevezetett rendszert már több mint 480 000 helyszínen telepítették, és több mint 1,6 millió eszközt köt össze. A tanulmányból származó alábbi példák azt mutatják be, hogy az egyes szervezetek milyen eredménnyel tudták kihasználni a digitalizáció előnyeit:

A Mojave-sivatag legmélyén fekvő Edwards Légibázis a világ egyik legfejlettebb katonai létesítménye. A 19 kifutópályát befogadó területet szélsőséges időjárás jellemzi, hurrikán erősségű szelek, extrém hideg vagy éppen forróság uralja. A létesítménynek ezért különösképpen megbízható energiaellátásra van szüksége, amelynek megvalósításában az EcoStruxure Power Monitoring Expert megoldás használata segített. A szoftverrel minden pillanatban nyomon követhető és ez alapján optimalizálható az energiafelhasználás, valamint az áramellátás minősége. A bázis már az első évben 18,1 százalékos energiamegtakarítást ért el, a felügyeleti rendszer pedig 1 millió dollár költséget spórolt az üzemeltetőknek az áramkimaradások visszaszorításával.

Az amúgy is sűrűn lakott Indiában Mumbai 18 millió fős lakosságával a legnépesebb város, ahol a Tata Power 350 ezer háztartást lát el villamos energiával. A város folyamatosan terjeszkedik, amivel párhuzamosan az energiaigények is nőnek, és ez megnehezíti az energiaszolgáltató számára az energiaveszteségek beazonosítását, illetve az energiaellátás helyreállítását. A megbízhatóbb kiszolgálás érdekében a Schneider Electric és a Tata Power az ország első önjavító hálózatát telepítette Mumbaiba, amely automatizáltan, emberi beavatkozás nélkül azonosítja és orvosolja a felmerülő hibákat. A korábbi rendszerben órákat igénylő hibaelhárítás másodpercekre csökkent, így az otthonokban a nap 24 órájában rendelkezésre áll a nélkülözhetetlen áram, míg az áramszolgáltató minimalizálta bevételkiesését.