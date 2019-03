Igénylik a magyarok a színvonalas kiszolgálást

forrás: Prím Online, 2019. március 1. 15:37

A digitalizáció hatására az ügyfélkiszolgálásban egyre nagyobb teret hódítanak a praktikusan használható online és telefonos csatornák, ugyanakkor az ügyfelek továbbra is igénylik a személyes kapcsolatot a szolgáltatójukkal.

A Telenor szerint a kiváló ügyfélkiszolgálás egyértelmű versenyelőnyt jelent a piacon, ezért a cég iránt elkötelezett és magas szintű ügyfélkapcsolati munkát nyújtó csapat – különös tekintettel a jelenlegi munkaerőpiaci trendekre – kulcsszerepet játszik az üzleti siker elérésében. A Telenor folyamatosan fejleszti ügyfélszolgálati csatornáit, amelynek eredményeként idén 5 díjat nyert el a Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban versenyen.

A Telenor Magyarország évente átlagosan mintegy 3,6 millió ügyfél-interakciót kezel telefonon, írásban és online; személyesen az ügyfélszolgálati pontokat országszerte pedig közel 3 millióan keresik meg. Az online csatornák terjedésével ugyan megfigyelhető a telefonos hívások csökkenése, ennek ellenére az ügyfelek továbbra is igénylik a pontos, gyors, színvonalas telefonos kiszolgálást. A Telenornál egy munkatárs naponta átlagosan 70-90 hívást kezel, ami havonta körülbelül 1250-1350 hívást jelent.

A Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban Díj kiosztóján a Telenor 3 kategóriában is a legjobbak között szerepelt, és összesen 5 díjat hozott el a versenyben. A vállalat első helyezést ért el a személyes, megosztott első helyet az elektronikus, valamint harmadik helyezést a telefonos ügyfélkiszolgálás kategóriában. A Telenor további két különdíjat is elhozott: elektronikus kategóriában a ’Legjobb Élmény Szolgáltató’, retail kategóriában pedig a ’Legjobb Munkahelyi Csapat’ címet is elnyerte.

Az idén 10 éves „Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban” program és díj célja a hazai ügyfélkiszolgálási kultúra fejlesztése, valamint országos ügyfélkiszolgálási benchmark kialakítása és biztosítása. A Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban Díjat az ügyfélvélemények, valamint a korszerű és elvárható ügyfélkiszolgálási sztenderdek gyakorlati megvalósulása alapján ítélik oda. Az ügyfél-kiszolgálás színvonalát objektív módszerekkel mérő program a legjobb eredményeket elért vállalatokat emeli ki és díjazza.

Szeretik, ha személyes



A magas színvonalú ügyfélkiszolgálás versenyelőnyt jelent a piacon, amelyet hosszú távon kizárólag elkötelezett munkatársakkal lehet fenntartani. A Telenor országszerte 136 üzletben, közel 700 értékesítővel fogadja ügyfeleit. Az itt dolgozók minden nap tapasztalják, hogy az ügyfelek számára fontos szempont a színvonalas, személyes kiszolgálás. A szolgáltató ezért tudatosan figyelmet fordít a munkatársak ügyfélkezelésének, szakmai hozzáértésének és az ügyfélkiszolgálás színvonalának fejlesztésére.

A nagyvállalatok közül a személyes ügyfélkiszolgálás kategóriában idén a Telenor végzett az első helyen. „Az értékesítők elköteleződését jól mutatja, hogy a retail hálózatokhoz képest a Telenornál jóval alacsonyabb a fluktuáció. Az, hogy idén mi végeztünk az élen, visszajelzés arról, hogy jó irányba tartunk. Az előkelő eredményt azonban hosszú távon és a mindennapokban is fenn kell tudnunk tartani azért, hogy megkülönböztessük magunkat a piacon. Valljuk, hogy ezt kizárólag elégedett munkatársakkal tudjuk elérni. Bízunk benne, hogy a legjobb munkahelyi csapat különdíj is ezt bizonyítja ” – mondta el Oláh Gábor, a Telenor Magyarország Zrt. lakossági kereskedelmi igazgatója.

Megváltozott ügyféligények, új elvárások: digitális, egyúttal személyes



A kiváló ügyfélélmény alappillére a stabil csapat. A szolgáltatóknak óriási kihívást jelent, hogy bár az ügyfelek részéről erős az igény a 21. századi digitális kommunikációra, mégis elvárják a személyes ügyintézést. A folyamatos fejlesztések során épp ezért szükség van az alternatív módszerekre, a tanulásra az ügyfelek visszajelzéseiből, és a versenytársakkal való megmérettetésre.

Idén a Telenor elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatát is a legjobbak között mérték: előbbi kategóriában megosztott első helyet, utóbbiban harmadik helyezést ért el a szolgáltató a nagyvállalatok között. A kategóriánkénti legjobbak mellett a programban különdíjakat is osztottak: a ’Legjobb Élmény Szolgáltató’ díjat elektronikus kategóriában a Telenornak ítélték oda. Az elismerés a vállalat saját ügyfeleinek véleményét tükrözi és minden évben a legmagasabb ügyfélélmény mutatóval rendelkező cég kapja meg.

„Teljesítményünket a minőségbiztosítási rendszereink elsősorban a belső standardokhoz igazítják, egy versenyen való megmérettetés azonban a valós piaci ügyféligényekhez méri a munkánkat. Az eredmények fontos visszajelzést adnak, hiszen ezek alapján a valós ügyféligényekre építve tudjuk fejleszteni működésünket, igazítani a belső elvárásokat, célkitűzéseket. Ügyfélszolgálatunkon néhány év alatt sikerült az iparági szinthez képest is alacsonyra szorítani a fluktuációt. Ennek egyik eredményeként a szegedi telefonos ügyfélszolgálaton ma már ötszörös a túljelentkezés” – mondta el Kis Krisztina Borjána, a Telenor ügyfélszolgálati igazgatója.