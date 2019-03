Tovább bővíti kiberbiztonsági szakértelmét a Micro Focus

forrás: Prím Online, 2019. március 1. 11:04

Egyre nagyobb az igény a cégek körében a kibervédelmi megoldások iránt, hiszen a kiberbűnözők tevékenysége komoly ártalmakkal jár. Egy friss előrejelzés szerint a kibertámadások a járulékos költségekkel és a kieső bevétellel együtt összesen 5,2 billió dolláros kárt okoznak a következő öt évben. Egy másik elemzés pedig arra mutatott rá, hogy egy ilyen támadás cégenként átlagosan 1,1 millió dolláros veszteséget okoz. A károk különféle formákban jelentkezhetnek: a felmérés során megkérdezett vállalatok 23 százalékától az incidensek miatt elpártolt a vásárlók egy része, 37 százalékuk érzékelte a reputációja csökkenését, és 43 százalékuknál okoztak az esetek negatív benyomást az ügyfelekben.

Átfogó biztonsági portfóliójával a Micro Focus hatékony támogatást nyújt az ilyen jellegű fenyegetésekkel szemben. Ez a széles kínálat bővül most tovább az Interset szoftverével, amely ötvözi a gépi tanulást és a felhasználók és entitások viselkedésének elemzését (User and Entity Behaviour Analytics – UEBA). A megoldás a személyek tevékenysége mellett képes elemezni minden olyan, IP-címmel rendelkező eszköz, alkalmazás, szerver vagy adat aktivitását is, amelyet a kiberbűnözők felhasználhatnak egy támadás során. Ezáltal a legfejlettebb módszert kínálja az informatikai szakemberek számára a fenyegetések gyors és pontos azonosításához.

Az új technológiának köszönhetően a Micro Focus továbbfejlesztett UEBA-megoldásokat biztosíthat ügyfeleinek, és még alaposabb betekintést nyújthat számukra a biztonsághoz kapcsolódó adatokba. Az eszköz a cég Big Data analitikai platformját, a Verticát egészíti ki, továbbá együttműködik a Micro Focus ArcSight termékkel, amely a világ vezető valós idejű korrelációs motorja. Ennek köszönhetően a vállalat a piacon egyedülálló kiberbiztonsági megoldást kínálhat.

Az Intersec bővíthető analitikai motorja a külső és belső fenyegetések, a célzott támadások, a csalások és az új, korábban ismeretlen fenyegetések azonosítására egyaránt alkalmas. A szoftver egy folyamatosan bővülő, több mint 350 bevált gépi tanulási és fejlett analitikai modellt tartalmazó könyvtár alapján dolgozik, amelynek segítségével képes felismerni, összekapcsolni és számszerűsíteni a magas kockázatokkal járó tevékenységeket. A rugalmas, nyílt platform olyan, nyílt forráskódú Big Data technológiákkal működik együtt, mint például a Kafka, a Spark, a Phoenix, a Hadoop, a HBase, az Elasticsearch, a ZooKeeper, a d3, és a Kibana. A szoftver egyaránt telepíthető Vertica, Hortonworks vagy Cloudera infrastruktúrába, és méretezhető a legösszetettebb környezetek igényeihez is.

Az eszköz már számos olyan iparágban bizonyított, ahol kulcsfontosságú a fenyegetések gyors azonosítása, az energetikától és a kritikus infrastruktúráktól kezdve a high tech területeken és a légiiparon át egészen a honvédelemig és a kormányzati szervekig.

Az intelligens megoldással kiegészülve a Micro Focus kínálata minden eddiginél hatékonyabb védelmet nyújt a vállalatok számára a kiberfenyegetésekkel szemben. A hazai szervezeteket a nemrégiben Budapesten létrehozott biztonsági kompetenciaközpont is segíti a megfelelő védelmi rendszer kialakításában és működtetésében.