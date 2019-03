Hogyan netezzünk biztonságosan?!

Azonban amíg az internetnek számos előnye van, az árnyoldalakról is érdemes szót ejteni.

Míg az emberek egy része képezi magát, hogy online létre tudjon hozni olyan dolgokat, amelyek szórakoztatják az embereket, oktatják őket vagy éppen segítenek nekik, addig számos olyan is akad, aki az ideje jelentős részét arra fordítja, hogy megtanulja, hogyan manipulálhatja a digitális világot a saját bűnös vágyainak kielégítésére.

A kiberbűncselekmények számának növekedése életre hívta azt is, hogy az emberek védelmet keresnek. A VPN-ek tudnak ebben segíteni. Erre a NordVPN egy jó megoldás, azonban számos más módja is van annak, hogy az internetes védelmünket magasabb szintre emeljük.



Miért fontos az online védelem?

Aki még nem volt kiberbűnözés áldozata, annak nehéz elképzelnie azt, mennyire veszélyes és ijesztő ez valójában.

A kiberbűnözők nem csupán vírusokkal szórják tele a számítógépet, vagy adware-eket telepítenek rájuk: bár tény, hogy ezek a dolgok valóban megtörténnek. Ezek az emberek valójában mindenünkhöz képesek hozzáférni. Ellophatják a banki adatainkat és személyazonosságunkat, kiszivárogtathatják a privát adatainkat, megzsarolhatnak, de akár az egyenlegünket is képesek leszívni, hogy a többi lehetséges opciót ne is említsük.

Ha valaki egy kiberbűncselekmény áldozatává vált, nagyon fáradságos munka ezt felderíteni, visszaszerezni az adatokat. Nincsen garancia arra, hogy ezeket vissza lehet állítani, vagy arra, hogy a pénzünket visszakapjuk. Akár évekbe is telhet, mire az ember egy ilyen kibertámadásból „felgyógyul".

Azonban nem kell idáig eljutnunk, meg is előzhetjük, hogy hasonló helyzetbe kerüljünk, méghozzá az internetes biztonságunk fejlesztésével. Ennek bztosítása pedig nem is olyan bonyolult, mint gondolnánk, íme néhány hasznos tanács, hogyan is tehetjük ezt meg.

Tippek a biztonságos netezéshez

1. Használj tűzfalat

A tűzfal használatával megakadályozhatjuk a rendszerünkhöz való hozzáférést. Az alap biztonsági beállításoknál engedélyezhetjük ezt a funkciót.

2. Erős jelszavakat alkalmazz

Még egy egyszerű változás, amely nagy különbséget jelent majd. A nem egyszerű, nehezen kitalálható jelszavak révén az online üzletek bonyolítása biztonságossá válik, legyen szó bankolásról, számlabefizetésről vagy levelezésről.

3. Telepíts fel egy antivírus szoftvert

A vírusirtó szoftver használata a legegyszerűbb módja, hogy megvédjük gépünket a veszélyes weboldalaktól vagy linkektől, illetve attól, hogy bármi engedély nélkül rátelepülhessen a gépünkre.

4. A gyanús e-mailek elkerülése

Ha egy ismeretlen e-mail címről kapsz egy e-mailt, ne kattints a benne szereplő linkekre. Ha valaki olyantól érkezik egy levél, akit ismerünk, de a levél tárgya furcsának tűnik, akkor a szándék is gyanússá válik.

Fontos, hogy óvatosan nyissuk meg a levelet és navigáljunk benne, mert azok a kiberbűnözők, akik a levelet küldik, kellően furfangosak ahhoz, hogy olyan csalást használjanak a rosszindulatú programok telepítéséhez, amely egy adott, általunk ismert céghez vagy emberhez hasonló nevet használ.

5. Ne kattints a felugró hirdetésekre

Amikor a weben navigálunk, gyakran botlunk felugró ablakokba, hiszen a webhelyek többsége pénzt keres az ilyen típusú hirdetési felületek eladásából. Azonban ezek sok esetben veszélyesek lehetnek, és egy kattintással rosszindulatú programok települhetnek a gépünkre.

6. Használj virtuális magánhálózatot

Talán a legegyszerűbb módja annak, hogy az online biztonságunkat megóvjuk, egy virtuális magánhálózat (VPN) létrehozása, amellyel teljesen anonimek maradhatunk. Mindez egyben azt is jelenti, ha egy számítógépes bűncselekménybe botlunk, semmit nem tehetnek velünk. Továbbá jó hír, hogy ennek alkalmazásával a digitális kémek nem tudják tudják megállapítani a valódi személyazonosságunkat és helyünket sem.

Az interneten való böngészés sebezhetővé tesz bennünket a rosszindulatú támadásokkal szemben, de nem kell ennek így lennie. A fenti tippek betartásával soha többé nem kell aggódnia az online biztonság miatt.