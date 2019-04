A vállalatoknak nem kell egy kis áramszünet

forrás: Prím Online, 2019. április 12. 12:51

A vállalatoknak érdemes felkészülniük a váratlan áramkimaradásokra, amelyek komoly adatvesztéshez vezethetnek, és a működésben is jelentős kiesést, illetve anyagi károkat okozhatnak. A problémák leghatékonyabban szünetmentes tápegységekkel (UPS-ek) előzhetők meg, amelyek a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően egyre kedvezőbb feltételekkel érhetők el a cégek számára. A modern, lítiumionos akkumulátorokat tartalmazó UPS-ek jóval kisebb helyet foglalnak és hosszabb az élettartamuk, mint hagyományos társaiknak. A Schneider Electric számításai szerint ráadásul 53 százalékkal alacsonyabb a teljes fenntartási költségük. A vállalat legújabb, Galaxy VS szünetmentes áramforrása ezeket az előnyöket egyesíti egy távolról is felügyelhető, rendkívül hosszú élettartamú termékben.

Váratlan vészhelyzetek

Áramkimaradás számos különféle okból, meglepetésszerűen is történhet. Tavaly Nagy Britanniában például egy eldobott chipses zacskó keveredett a helyi áramszolgáltató egyik alállomásába, meghibásodást okozva a rendszerben, amelynek következében közel 2600 ügyfél maradt áram nélkül majdnem két órán keresztül. Mauin és New Orleans-ban szintén tavaly macskák okoztak hasonló zavart, több ezer embert érintő kimaradást idézve elő. A floridai Key West-en pedig 7600 ügyfél áramellátása szűnt meg tíz percre, amikor egy leguán bejutott az egyik alállomásba. A szemtanúk szerint az állatnak nem esett baja: elmenekült a helyszínről annak ellenére, hogy 69000 voltos áramütés érhette.

Ezek a példák is jól szemléltetik, hogy az áramellátás szinte bármikor megszűnhet különösebb komoly indok nélkül. Az áramszolgáltatók természetesen mindent megtesznek annak érdekében, hogy kiküszöböljék az ilyen eseteket, ugyanakkor a vállalatoknak érdemes felkészülniük a váratlan helyzetekre. Szünetmentes tápegységekkel áthidalhatják azt az időt, amíg helyreáll az áramellátás, így megfelelően gondoskodhatnak adataik védelméről és a folyamatos működésről.

A hosszú élet titka

A régóta alkalmazott ólomakkumulátorok (VRLA) helyett egyre szélesebb körben használnak lítiumionos akkumulátorokat a szünetmentes tápegységekben. Ezek ugyanis a technológia fejlődésével versenyképes alternatívává nőtték ki magukat, és több területen is előnyösebbnek bizonyulnak hagyományos társaiknál. A szervezetek így egyre több kedvező lehetőség közül választhatnak az UPS-ek terén.

A VRLA-akkumulátorok átlagosan 3-6 évig működnek megfelelően egy szünetmentes áramforrásban, mielőtt tönkremennének. Lítiumion esetében azonban ez a szám a tesztek alapján 10 év felett várható. A hosszabb élettartamnak köszönhetően a modern technológia alacsonyabb költségeket is kínál. A Schneider Electric számításai szerint egy lítiumionos akkumulátorral felszerelt UPS esetében a bekerülési költség ugyan 51 százalékkal magasabb egy VRLA-megoldással szemben, ez utóbbi akkumulátorát azonban tízéves időtartam alatt várhatóan kétszer kell cserélni, ami újabb befektetéseket és munkát igényel. Ennek megfelelően tízéves távlatra vetítve a lítiumonos szünetmentes tápegységek teljes birtoklási költsége 53 százalékkal alacsonyabb a hagyományos, ólomakkumulátoros termékekével szemben.

A lítiumionos akkumulátorok energiasűrűsége ráadásul nagyobb, ezért tömegük alacsonyabb, mint VRLA társaiké, ami miatt kevesebb helyet is foglalnak, és kezelésük is egyszerűbb a telepítés vagy egy csere során. Emellett a magasabb hőmérsékletet is jobban bírják, így hűtésigényük kisebb, pár fokos túlmelegedés pedig nem rontja le olyan mértékben az élettartamot, mint egy VRLA esetén.

Környezetbarátság extrákkal

A biztonság az egyik legfontosabb kérdés az informatikai rendszerek üzemeltetői körében. A nagyobb biztonság érdekében a lítiumionos UPS-ek beépített felügyeleti rendszert is tartalmaznak, amelyek folyamatosan ellenőrzik a rendszert a töltés és kisütés alatt, hogy megelőzzék a cellahőmérséklet túlzott megemelkedését.

A VRLA-alapú megoldásokban azonban ez nem tartozik az alapfelszereltséghez, így erről igény esetén a felhasználóknak külön kell gondoskodniuk, plusz költség fejében. Összességében véve a lítiumionos akkumulátorok ökológiai lábnyoma is kisebb a VRLA-modellekhez képest, hiszen hosszabb élettartamuknak köszönhetően egységnyi idő alatt kevesebbet használnak el belőlük.

Galaxy, az őrző

A Schneider Electric is egyre több UPS-ében alkalmaz lítiumionos akkumulátorokat. Legújabb, Galaxy VS szünetmentes áramforrása is támogatja a Li-Ion akkumulátorokat. Az informatikai, kereskedelmi vagy ipari létesítmények kritikus fontosságú áramellátásának kiszolgálására tervezett, háromfázisú UPS ítiumionos akkumulátoroknak köszönhető gyors visszatöltése az ismétlődő áramkimaradások alatt is biztonságos védelmet nyújt. A termék a hagyományos akkumulátorokhoz képest hosszabb élettartammal bír, a készülék teljes bekerülési költsége így rendkívül alacsony.

A kompakt és rugalmas kialakítású megoldás ideális a peremhálózati és kisméretű adatközpontok számára, ahol a maximális helykihasználtság és a könnyű telepíthetőség kulcsfontosságú. A Galaxy VS moduláris felépítésénél fogva gyorsan javítható, kompakt kialakításának köszönhetően pedig kisebb helyet igényel, mint a hagyományos UPS-ek, és a vállalat EcoStruxure platformjával együttműködve távolról, okostelefonos alkalmazással is felügyelhető, ezzel időt és pénzt takarít meg a felhasználók számára.

Használata az informatikai környezet igényeire szabható: kettős konverziós módban 97 százalékos, a Schneider Electric által szabadalmaztatott ECOnversion üzemmódban pedig akár 99 százalékos hatásfokot kínál. ECOnversion módban az UPS fenntartja az IEC62040-3 szabvány szerinti Class 1 szintű védelmet. A 10 és 100 kW közötti teljesítménytartományt lefedő eszköz működéshez nélkülözhetetlen elemei magas hibatűrésűek, ami hosszabb üzemeltetési időt és egyszerűbb karbantartást garantál.