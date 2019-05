Balatonkerülő verseny az i-Cell nyomkövető rendszerével

forrás: Prím Online, 2019. május 13. 11:01

Folyamatos láthatóság, pontos követés, a szabályok betartásának elősegítése – az i-Cell idén is ezzel járul hozzá a 8M Open Kétszemélyes Balatonkerülő vitorlásversenyhez. A járműkövetésben egyedi megoldásokat kínáló telematikai cég már évek óta partner vitorlásversenyek lebonyolításában is.

Ebben az évben is az i-Cell Kft. az egyik fő támogatója a 8M Open Kétszemélyes Balatonkerülő vitorlásversenynek. Az először 2018-ban megrendezett, máris rangosnak számító esemény célja, hogy a hazai és külföldi vitorlázóknak lehetőséget biztosítson a technikai és taktikai tudás megmérésére. A verseny május 18-án rajtol Csopakról, és másnap ide futnak be a hajók.

Az i-Cell 2017 óta szakmai partnere a versenyt alapító Fa Nándornak és a Fa Hajó Kft.-nek a vitorlásversenyek lebonyolításában. A telematika leginnovatívabb magyar tulajdonú vállalata kifejezetten ezekre a versenyekre fejlesztett és optimalizált, stabil és precíz, GPS alapú nyomkövető felülettel biztosítja a sikeres és szabályos versengés menetét.

A testreszabott hajókövetési rendszer a lehető legbiztonságosabbá teszi a lebonyolítást azzal, hogy az éjszakai hajózás során is szavatolt a versenyzők folyamatos láthatósága és követhetősége, így a vis maior helyzetekben azonnali beavatkozást tesz lehetővé. Emellett a valós idejű követés bármilyen eszközről elérhető, mobilra is optimalizált felületén mindig látható a mezőny pontos állása, így a szabályok betartása is folyamatosan ellenőrizhető. A rendszer a térképes nyomkövetés mellett lehetővé teszi a hajók szűrését, így az egyes vitorlások nyomvonalainak összehasonlítását – hozzájárulva a versenyzők teljesítményének kielemzéséhez, a szakmai fejlődés technikai hátterének biztosításához.

„Az i-Cell fejlesztésének köszönhetően bármilyen okos eszközökön keresztül, Android vagy iOS operációs rendszert használva együtt izgulhatunk valós időben, online a versenyzők célba éréséért. Büszkék vagyunk arra, hogy a fejlesztéssel bebizonyítottuk, hogy a vízi közlekedésben is élen járunk GPS alapú járműkövető rendszerünkkel” – mondta Farkas Károly, az i-Cell Kft. operatív igazgatója.

A május 18-19-i verseny nyomon követhető a www.szolovitorlazas.hu oldalon.