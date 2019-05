Puskás Tivadar-díjat kapott dr. Drozdy Győző

A magyarok háromnegyede utánanéz egészségügyi panaszának, mielőtt orvoshoz menne, és mintegy 70 százalékuk még az orvosi látogatás után is információt keres az ott elhangzottakról, derült ki a Groupama Biztosító legfrissebb kutatásából. Ennek okai között szerepel, hogy a pácienseknek nincs idejük feltenni kérdéseiket a rendelőben, de az is többször előfordul, hogy csak később jut eszükbe, mi mindenre szerettek volna még rákérdezni. Az azonban közel sem biztos, hogy a legmegbízhatóbb forrásokból tájékozódunk, ha egészségünkről van szó. A biztosítótársaság orvosi szakértő segítségét kérte, hogy megtudjuk, mire érdemes figyelni, amikor saját magunk gyűjtjük be az információt.