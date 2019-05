NMHH: Jogszerűtlen összegeket követelt a UPC az előfizetőitől

forrás: Prím Online, 2019. május 27. 16:07

A szabálytalan szolgáltatói gyakorlat részletei

A hatóság még 2017-ben megállapította, hogy a UPC Kft. bizonyos esetekben garanciális szabályokat sértett azzal, hogy a határozott idejű szerződés felmondásakor nem csupán az igénybe vett kedvezményeket követelte vissza előfizetőitől, hanem azok egy részét is, amelyeket korábbi – már lejárt – szerződéseik alatt kaptak. Vagyis a szolgáltató a „kötbéröröklésnek” is nevezhető konstrukció révén az adott szerződést megelőző, de már megszűnt korábbi szerződésben adott kedvezmények egy részét is kiszámlázta előfizetőinek, akiknek így jóval magasabb kötbért kellett fizetniük.

Azzal is jogsértést követett el a szolgáltató, hogy a jogszabályokban rögzítettnél magasabb összegben számította a kedvezményeket azokban az esetekben, amikor egy előfizető egyszerre több szolgáltatást vett igénybe. Ugyanis ilyenkor a UPC nem az akciós határozatlan idejű szolgáltatás árából, hanem a szolgáltatás listaárából számította a kedvezmény mértékét. A szolgáltató jogszerűtlen gyakorlatát az Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF) is rögzítette.

A jogsértés következményei

A hírközlési hatóság a jogsértések miatt 20 millió forintos bírsággal sújtotta a UPC-t, kötelezte arra, hogy módosítsa az ÁSZF-ének jogsértő részeit, és arra is, hogy a jövőben kizárólag a megszűnt szerződésből eredő, annak határozott idejéből adódó kedvezmények megtérítését követelje előfizetőitől.

A UPC a szabálytalan gyakorlatával sok százezer előfizetőt veszélyeztetett, a konkrét érdeksérelmet szenvedett előfizetők száma pedig több száz főre tehető. A jogsértés a hírközlési szolgáltatások piacára is számottevő hatást gyakorolt, hiszen a szolgáltató jogszerűtlen piaci eszközökkel kötött magához előfizetőket. A hatóság döntését megtámadta a szolgáltató, de a Kúria helyben hagyta azt.

Mi történik egy határozott idejű szerződés felmondásakor?

Határozott idejű szerződés felmondásakor – mivel az elkötelezettség fejében a szolgáltatók többnyire kedvezményeket nyújtanak előfizetőiknek – a szolgáltatók az igénybe vett kedvezményeket visszakövetelhetik az előfizetőiktől, de az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályok rögzítik ennek mértékét és alkalmazási feltételeit. E jogkövetkezmény akkor is alkalmazható, ha a szerződést az előfizető szerződésszegése miatt a szolgáltató felmondja. Ha viszont az előfizető határozatlan idejű szerződést kötött, azt bármikor, további jogkövetkezmények nélkül felmondhatja.