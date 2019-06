A mesterséges intelligencia tudásukat osztották meg civil szervezetekkel a startupok Budapesten

forrás: Prím Online, 2019. június 7. 09:03

Több mint egy tucat civil szervezet és fiatal fejlesztő a startupok világából, valamint számos technológiai cég szakértője találkozott a Microsoft Magyarország „Tech for Social Impact” rendezvényén. A civil szervezetek aktivistái az egynapos eseményen a meghívott profi fejlesztőkkel és IT-cégekkel dolgoztak azon, hogy megismerjék a legmodernebb mesterséges intelligencia-, felhő és egyéb digitális technológiákat, melyek olyan jó ügyek szolgálatába állíthatók, mint a környezetvédelem, az akadálymentesítés vagy épp a humanitárius segítségnyújtás. A Microsoft Magyarország szakmai partnere a Design Terminal innovációs ügynökség volt a startup vállalkozások kiválasztása és a csapatok együttműködését ösztönző esemény megvalósítása során.

A Tech for Social Impact rendezvényen a résztvevő civil szervezetek által meghatározott kihívásokra a Microsoft üzleti partnerei és a startupok közösen keresték a mesterséges intelligencia-, felhő- és egyéb digitális technológiára épülő megoldásokat.

A civil szervezetek által megvalósítani kívánt ötletek között volt egy olyan chatbot kifejlesztése, amelynek célja, hogy a ritka betegségben szenvedő embereknek segítsen megtalálni a megfelelő orvost. Felmerült egy olyan munkaállomás fejlesztése is, amely a gépelni nem tudó embereknek is biztosítja a számítógép-használat lehetőségét, egy magyar nyelvű beszédfelismerő alkalmazásnak köszönhetően.

A június 5-i esemény a Microsoft Magyarország, a digitális fejlesztéseket a közjó szolgálatába állító csaknem egy éven át tartó rendezvénysorozatának zárórendezvénye volt. Az „AI for Good” (a mesterséges intelligencia a jó ügyekért) kezdeményezés keretében a Microsoft Magyarország 2018 őszén civil szervezeteknek szóló tájékoztató és szemléletformáló rendezvénysorozatot indított, amelynek célja az volt, hogy a közjó érdekében dolgozó, agilis és nyitott civil szervezetek bepillanthassanak a technológia világába és megismerjék miként támogathatják céljaikat a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, valamint a felhőszolgáltatások.

A rendezvényen, többek között, interaktív oktatási alkalmazást, valamint chatbot és adatelemző megoldást fejlesztő startup is részt vett, akik környezetvédelmi, gyermekjogi és mozgáskorlátozottakat segítő szervezetekkel találkoztak a Microsoft szervezésében.

Az AI for Good program részeként a civilek támogatásért is pályázhatnak egy-egy kiemelten hasznos ötletük megvalósítására. Éppen ezért a Microsoft az AI for Good részeként több területet lefedő Azure – a Microsoft felhő szolgáltatási platformja – támogatást ad a legnemesebb ötletek kivitelezéséhez. A hazai program a Microsoft 2017-ben elindított globális kezdeményezésének része.

„Az AI for Good egy globális program, amelynek keretében a Microsoft 5 éven át összesen 115 millió dollárt fordít arra, hogy a mesterséges intelligenciát a civil szervezetek számára is elérhető közelségbe hozza” – mondta Timos Platsas, a Microsoft filantrópia területének regionális vezetője.

AI for Earth (MI a bolygónk védelmében)

AI for Accessibility (MI, mint az egyenlő hozzáférés és az akadálymentesítés eszköze)

AI for Humanitarian Action (MI a humanitárius segítségnyújtásért)

“A Microsoft elkötelezett abban, hogy már az AI-megoldások kitalálásakor és tervezésekor etikus gyakorlatot kövessenek a szakemberek. E filozófiánk szerint minden, AI-alapú rendszernek és megoldásnak társadalmilag igazságosnak, megbízhatónak, biztonságosnak, átláthatónak, felelősnek és a magánszférát hatékonyan védőnek kell lennie” – hívta fel a figyelmet Mátrai Zsuzsa a Microsoft vállalati és kormányzati kapcsolatokért felelős regionális igazgatója.