A Barracuda Networks felhő-alapú biztonsági megoldásai a Tech Data hazai kínálatában

forrás: Prím Online, 2019. június 15. 15:53

A Tech Data bejelentette, hogy a közép-kelet-európai régió több országában, köztük Magyarországon is felveszi kínálatába a felhő-alapú biztonsági megoldásokat nyújtó Barracuda Networks egyes termékeit.

A megállapodás értelmében a Barracuda nagy értékű, előfizetéses konstrukcióban elérhető IT megoldásainak teljes portfóliója elérhetővé válik hazánk mellett Csehországban, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és a délkelet-európai régióban. A portfólió részét levelezőrendszer védelmet, hálózati és alkalmazásoldali biztonsági megoldásokat, illetve adatvédelmi szolgáltatásokat biztosító eszközök képzik.

Az együttműködés megkötését követően a Tech Data ügyfelei a Barracuda WAFAAS (Web-Assisted Firewall as a Service) szolgáltatásait is igénybe vehetik, melyek egyszerűsítik és felgyorsítják a webes applikációk védelmét szolgáló eszközök telepítését. Az ügyfelek számára elérhetővé válik továbbá a Barracuda PhishLine termékportfólió is, mely az e-mailes adathalászat, az adatvesztés és a szervezeteknél ezek által bekövetkező káros következmények ellen nyújt védelmet.

„A Barracuda átfogó és megfizethető e-mail és adatbiztonságot, illetve hálózati és alkalmazásvédelmet biztosító megoldásaival kiváló termékekkel bővült a Tech Data végpontok közötti megoldásokat kínáló portfóliója. A Barracuda eszközei tökéletes választ jelentenek napjaink IT biztonsági kihívásaira, így bízunk benne, hogy megérdemelten nagy népszerűségre tesznek majd szert az egész régióban” – mondta el Judith Schreibmayer, a Tech Data Kelet-Európáért felelős alelnöke.

„A Tech Data-val közösen kialakított, az e-mail biztonságot, illetve hálózati és alkalmazásbiztonságot, továbbá adatvédelmet szolgáló eszközökre vonatkozó piaci stratégiával biztosak vagyunk benne, hogy hatékony és dinamikus partnerökoszisztémát tudunk felépíteni. Nagy figyelmet szentelünk továbbá a menedzselt szolgáltatást biztosítósító hálózat létrehozásának is, hogy a régióban bármilyen felmerülő kérdést kezelni tudjunk” – tette hozzá Walter Egger, a Barracuda Networks regionális értékesítési igazgatója.