Ezért automatizálja az intralogisztikáját (AMR-ekkel)

forrás: Prím Online, 2019. június 15. 09:10

A vállalatok mérettől és iparágtól függetlenül az automatizációhoz fordulnak, hogy javítsák hatékonyságukat, növeljék rugalmasságukat, és csökkentsék kiadásaikat. Ha belegondolunk, a belső szállítási folyamatoknak is szerepelniük kell a listán. Az intralogisztika optimalizálása mindenképpen erősítheti a vállalkozások versenyképességét. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kutatása szerint négyből mindössze egy vállalat automatizálja belső logisztikai folyamatait és szállítási feladatait. 32% nem is tervez automatizációs fejlesztést a következő három évben.

Magyarország a logisztikai folyamatok automatizálásának küszöbén áll

Egy, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által tavaly elvégzett kutatás* szerint, Magyarországon a logisztikai folyamatok automatizálása még korai stádiumban van. A csaknem 6800 megkérdezett cég közül mindössze 66% válaszolta azt, hogy automatizációs vagy digitalizációs fejlesztést vitt véghez az elmúlt három év során. A vállalatok elsősorban a gyártásra fókuszálnak, amikor automaitzációs vagy digitalizációs fejlesztésekben gondolkoznak. A válaszadók körülbelül negyede (26%) automatizálta már a logisztikával és szállítással kapcsolatos folyamatait.

Még azok a gyártóvállalatok is, amelyek magas szinten automatizált üzemeket tartanak fenn, rendre szakképzett munkásokat alkalmaznak arra, hogy manuálisan toljanak kocsikat, villásemelőkkel szállítsanak raklapokat, vagy olyan hagyományos rendszereket építsenek ki, mint a sínen haladó önvezető járművek (AGV-k), vagy a szállítószalagok. Mára ezeknek a hagyományos logisztikai rendszereknek új kihívója akadt, ami nem más, mint az autonóm mobil robotok (AMR-ek) rugalmas és költséghatékony technológiája.

Tekintsük át gyorsan, melyek azok a kihívások, amelyekkel manapság egy vállalatnak gyakran szembe kell néznie!

A gyártóvállalatok egyre nagyobb mértékben haladnak a tömegesen testre szabott modellek felé, amely több, kisebb tételben gyártandó ciklussal jár, és ez magas fokú rugalmasságot és agilitást igényel a gyárterületen. A robotika – és különösen az AMR technológia – a szektorra jellemző emberi munkaerő hiányára is megoldást kínál. Ezzel a problémával a hazai gyártóvállalatok manapság gyakran találkoznak, hiszen tovább folytatódik a tendencia, miszerint egyre több munkás inkább a külföldi munkavállalás mellett dönt, így hiányossá válik a szakemberek új generációja. Ezeket a fent említett akadályokat a logisztikai megoldások képesek orvosolni azáltal, hogy gond nélkül igazodnak a változó gyártási környezethez és folyamatokhoz.

„Az AMR-ek bevezetésével már nem kell rögzített szállítószalagokat mozgatni, illetve mágneses vezetősávokat kiépíteni az AGV-k számára. A működtetőnek mindössze elegendő megváltoztatni a térképet a robot felhasználóbarát felületén, amikor változik a gyárterület elrendezése.” – mondja Jesper Sonne Thimsen, a Mobile Industrial Robots Közép- és Kelet-európai régiójának értékesítési igazgatója. A dán piacvezető MiR robotjai képesek kiszámítani a leggyorsabb A-ból B-be vezető utat, és ha akadállyal találják szembe magukat, akkor újratervezik az útvonalukat, vagy segítséget hívnak. Így az AMR-ek garantálják azt, hogy az áru időben megérkezik a gyártási folyamat mindkét végére, ezáltal csökken a torlódás és a várakozási idő. Továbbá az AMR-eknek köszönhetően az alkalmazottak a felszabadult idejükben értékesebb feladatokkal foglalkozhatnak, emellett a robotok gyors megtérüléssel rendelkeznek és emelik a munkakörnyezet szintjét is.

A magas automatizálási potenciál, egyelőre nem több, mint potenciál

Az automatizáció hiánya nem csak a logisztikai szektort érinti. A megkérdezett vállalatok 99%-a alkalmaz legalább egy olyan embert, akinek a munkája automatizálható lenne. Közülük is a legtöbben kemény fizikai, vagy monoton munkát végeznek. A magas automatizálási potenciál ellenére a válaszadók 34%-a nem fordult az automatizációhoz az elmúlt pár év során. Ennek több oka is van: sokan a források, illetve pénzügyi támogatás hiányát hozták fel, mások szerint pedig a fejlesztési folyamat túl sok kockázattal jár. Emellett egyes vállalatok azt is megjegyezték, hogy nincsenek szakemberek a csapatukban. Az automatizáció és digitalizáció szempontjából az export, külföldi tulajdonban lévő, és ipari vállalatok (250-nél több alkalmazottal) állnak jobban az átlagnál.

A jelenleg a piacon elérhető megoldások jóval megfizethetőbbek, mint a hagyományos robotikai rendszerek.

„Látjuk a magyar vállalatokban rejlő nagy potenciált az automatizáció szempontjából (és mindez igaz a teljes CEE régióra is). Ezek a vállalatok jelenleg az Ipar 4.0 kapujában állnak, és már elkezdtek alkalmazkodni az új technológiákhoz. Látjuk, hogy a technológia létezik, és a vállalatok is tisztában vannak a fontosságával, de természetesen időbe telik, hogy az ipar 4.0 és a változások a napi munkafolyamatok részévé tudjanak válni. Jelenleg az intralogisztika AMR-ekkel való automatizálása iránti érdeklődés nő, és reméljük, hogy mindezt befektetések is követni fogják.” – jegyezte meg Jesper Sonne Thimsen a kutatás eredményei kapcsán. „Egyre több vállalat ismeri fel, hogy szükség van a belső logisztikai folyamatok optimalizálására, amit a jelenlegi munkaerő-piaci helyzet is alátámaszt. Meg vagyunk győződve arról, hogy az autonóm mobil robotok, amelyek közvetlenül képesek együtt dolgozni az emberekkel, jelentősen hozzá fognak járulni a logisztikai rendszerek piacának fejlődéséhez, és ezt a Nemzetközi Robotikai Szövetség elkövetkezendő évekre szóló előrejelzései is alátámasztják. ** ”

______________

* https://mkik.hu/hirek/automatizacio-es-innovacio-a-magyar-vallalkozasok-koreben

** World Robotics 2018 – Service Robots, International Federation of Robotics, IFR Statistical Department, https://ifr.org/worldrobotics/