Az ABB automata pantográffal bővítette az e-busztöltési portfólióját

forrás: Prím Online, 2019. június 17. 14:22

A vállalat azt is bejelentette, hogy együttműködésre lép az egyesült királyságbeli központtal működő, pénzügyi szolgáltatásokra és tiszta energiára szakosodott céggel, az Octopus Grouppal. Az együttműködés célja, hogy elősegítsék a gyorsabb áttérést az elektromos hajtású buszokra és kereskedelmi járműflottákra.

Az előrejelzések szerint az elektromos hajtású buszok (e-buszok) globális piaca 2025-ig* várhatóan 16,6%-os összesített éves növekedési ütemet ér el. Az ABB az e-busztöltési portfóliójának legújabb tagjának, a Panto Up-nak a piacra dobásával ismét bizonyította, hogy továbbra is elkötelezett a közle-kedés átalakítása iránt.

A tömegközlekedési ágazat egyik jelentős eseményén, a stockholmi “UITP 2019”-en bemutatott Panto Up berendezéssel az ABB egy rugalmas, hatékony és teljesen automatizált töltési megoldást biztosít azoknak a jelentősebb e-busz flottával rendelkező üzemeltetőknek, amelyek a járműtelepen korlátozottan rendelkezésre álló helyek miatt a jármű tetejére telepített pantográffal (áramszedővel) felszerelt buszokat kívánnak beszerezni.

A járműtelepi, szekvenciális töltési rendszerrel kombinálható Panto Up egy könnyen telepíthető megoldás, amellyel az 50-150kW/jármű teljesítménytartományban maximálisan három busz egyidejű töltése biztosítható az éjszakai üzemszünet során. A Panto Up a buszjáratok végállomásán 150-600kW teljesítménytartományban „eseti töltést” is biztosít a napi üzemidőben, így ideális megoldást kínál minden üzemeltető számára, amely a kibocsátásmentes tömegközlekedést a normál üzemrend megzavarása nélkül szeretné megvalósítani.

„Az EV-töltési megoldások piacvezető szolgálatójaként feladatunknak tekintjük, hogy a vállalatoknál kialakuljon az az innovatív gondolkodásmód és szakmai tudás, ami fenntarthatóbbá teheti a közlekedést” – nyilatkozott Frank Muehlon, az ABB EV-töltési Infrastruktúra globális üzletágának vezetője. „A Panto Up fontos mérföldkő azon az úton, melynek célja, hogy az automatikus töltést lehetséges opcióként kínáljuk azon üzemeltetők számára, akik csökkenteni akarják a karbonlábnyomukat, minimalizálni szeretnék a költségeket, és hatékonyabban ellenőrizni a járműflotta teljesítményét.”

A Panto Up tovább bővíti az ABB piacvezető, konnektoros töltési megoldásokból álló e-busztöltési portfólióját. A termékkínálat az 1000 V feszültségű, 24kW-os DC Wallbox-tól az 1000 V feszültségű, 50kW teljesítményű Terra 54 HV-n át a 350 kW teljesítményű, folyadékhűtésű kábellel felszerelt töltési megoldásokig terjed. A portfólióhoz tartozik a piacra már korábban bevezetett, OppCharge-alapú, nyílt interfész is, amely DC e-buszok töltésére szolgál.

Muehlon hozzátette: „A töltési portfóliónk folyamatos bővítésének köszönhetően az ABB képes kiszolgálni a világszerte működő e-busz üzemeltetők különböző igényeit a flotta méretétől függetlenül. Napjainkban már egyértelműen látható az egyre növekvő igény a fenntartható tömegközlekedésre, és az ABB büszke rá, hogy a töltési technológia folyamatos innovációival lehetővé teszi az átállást a fenntartható közlekedési rendszerekre.”

A digitális és hálózatra kapcsolódó megoldásokat felsorakoztató ABB Ability portfólióhoz tartozó Panto Up erőssége, hogy a megoldás távoli diagnosztikai és hibakezelési eszközökkel rendelkezik. Ezen eszközöknek köszönhetően a berendezést kiváló rendelkezésreállás és a problémák gyors elhárítása jellemzi, illetve részletes statisztikai adatokat biztosít az üzemeltető vállalatok számára a járműtöltési tevékenységről.

Az ABB ugyanakkor együttműködésre lép az egyesült királyságbeli székhellyel működő, pénzügyi szolgáltatásokra és tiszta energiatermelésre szakosodott Octopus Grouppal. A két fél az együttműködés keretében komplex, “one-stop-shop” megoldással, és olyan új, e-mobilitási piaci kínálattal áll a flottaüzemeltetők rendelkezésére, amellyel sikeresen átállhatnak a kibocsátásmentes közlekedésre. Az üzemeltetők a közlekedési beruházásaikhoz forrásokat szerezhetnek az Octopus Group-tól, amely rugalmas pénzügyi modellekkel és megújuló energiaellátással áll a rendelkezésükre. Az ABB a piacvezető EV-töltési infrastruktúrával és energetikai technológiákkal segíti az e-buszokra és kereskedelmi flottákra történő átállást, valamint az e-mobilitás további térnyerését.

Az ABB folyamatosan olyan innovatív módszerek fejlesztésén dolgozik, amelyekkel elősegítheti a fenntartható mobilitási megoldások további térnyerését. A cég számára ezért ideális együttműködő partnernek tekinthető az Octopus Group, amely innovatív, kibocsátásmentes közlekedési programokat támogat, és jelentős szerepet vállal a megújuló forrásokra alapozott energiatermelés és energiaellátás terén is.

A villamos hajtású járművek töltési infrastruktúrája terén napjainkra globális piacvezető pozíciót kiépítő ABB a töltési és villamosítási megoldások teljes skáláját kínálja az elektromos autókhoz, a hibrid és elektromos hajtású buszokhoz, valamint a hajókhoz és a vasúti járművekhez. Az ABB 2010-ben jelent meg az e-járművekhez fejlesztett töltési megoldások piacán. Napjainkra már több mint 10 500 villámtöltő értékesített a világ 73 országában.

A Fortune magazin nemrég az ABB-t az előkelő 8. helyre rangsorolta a „világot megváltoztató” vállalatok listáján. Az előkelő hellyel az ABB-nek az e-mobilitás és az elektromos járművek töltési technológiája terén elért jelentős fejlesztéseit kívánták elismerni. Az ABB FIA Formula-E bajnokság névadó partnerként, illetve a Jaguar I-PACE eTROPHY versenysorozatának hivatalos járműtöltési partnereként az ABB tovább erősíti elkötelezettségét az intelligens és fenntartható közlekedés támogatása és térnyerése mellett.

__________

* P&S Intelligence