Magyar szebészeti világújdonság

forrás: Prím Online, 2019. június 17. 12:36

Az egri székhelyű Sanatmetal Kft. által létrehozott alapítvány sokrétű céljai közül egyértelműen kiemelhető az orvostovábbképzés. Szegedi kurzusuk egyik indító témája a MAGIC Trochanter szegezés és műtőműszer, amely a világon egyedülálló és különlegessége miatt is jövőbe mutató. Az innováció lényege az, hogy az eddigi protokollal ellentétben az implantátum behelyezésekor mágneses célzást tesz lehetővé a műtét során a röntgen alapú célzás helyett, amely jelentősen mentesíti a sebészt az év során ráháruló káros röntgensugárzás alól, miközben a műtéti idő is rövidül. A program részeként Prof. Dr. Varga Endre, Dr. Wiegand Norbert, Dr. Flóris István és Dr. Turchányi Béla tart az instruktorok számára módszertani képzést, valamint bemutatják a Magic Trochantert. Az instruktorok, vagyis leendő oktatók a szakvizsga mellett többek között kiváló angol nyelvtudással és prezentációs készséggel is rendelkeznek.

A folytatásban pedig Oroszországban, Obninskban, a Sanatmetal ottani gyárában tartják az Akadémia következő képzését, 2019. június 27-én. Ott Prof. Dr. Varga Endre tartja majd több mint 20 orosz traumatológus számára a továbbképzést. Innen Thaiföld lesz a következő Sanat Akadémia cél.

A Sanatmetal fontosnak tartja, hogy az általa gyártott világszínvonalú termékekkel a traumatológusok, sebészek a lehető legjobb eredményt elérve tudják segíteni a betegeket. Elsősorban ez motiválta a Sanat Akadémia megalapítását, amelynek berkeiben már létrehozták a traumatológiai terület jelenleg 22 fős oktatói bázisát, mégpedig a pécsi, szegedi, debreceni egyetem mellett az Országos Baleseti Intézet orvosai, tanszékvezető egyetemi tanárainak részvételével. A tervek szerint hamarosan az ortopédia és a gerincsebészet oktatói bázisát is kialakítják.

A Sanatmetal az elsők között reagált arra, hogy a kormány stratégiai ágazattá nyilvánította a magyar egészségipart, arra, hogy kormányhatározat született a magyar termékek hazai használatának növelésére, így arra is, hogy a fő profiljukat jelentő implantátumgyártás is ott van a magyar export növekedési céljai között. Projektet dolgoztak ki annak érdekében, hogy Magyarország, Eger lehessen a traumatológia-ortopédia-gerinc sebészet egyik nemzetközi képzési központja. Ennek fontos eszköze a Szegeden most bemutatkozó Sanat Akadémia. Céljuk, hogy a hazai és nemzetközi szinten is hozzájáruljanak a traumatológia, ortopédia, gerinc és fogászati sebészeti műtéttan innovatív eljárásaihoz, illetve az ezen a területen dolgozók tudományos ismereteinek bővítéséhez, ezáltal fejlesztve a mindenkori orvostudomány magasszintű oktatását. A Sanatmetal Kft évente több száz külföldi orvost és műtő személyzetet képez termékei helyes használatára.

Hisznek abban, hogy Magyarországnak meghatározó szerepe lehet nem csak a térség, de a nagyvilág egészségiparában is szakterületükön. Vezető szerepre törnek a kis- és középvállalkozások között profiljukban, s ehhez remek hátteret adnak a velük együttműködő nemzetközi szintű kiképzett orvosaik, akik már most a Sanat Akadémia aktív közreműködői.

A MAGIC rendszer működéséről készült videó: