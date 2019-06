Mesterséges intelligenciával felszerelt MR készüléket adtak át a Városmajorban

forrás: Prím Online, 2019. június 24. 12:39

Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár gratulált a saját forrásokból megvalósult beszerzéshez. Hangsúlyozta, hogy a Semmelweis Egyetem nemcsak Magyarország, hanem Közép-Kelet-Európa meghatározó egészségügyi intézménye, amely csúcsellátóként a magyar lakosság számára kiemelkedő ellátást biztosít. Ezt a tevékenységet támogatja a kormány a Semmelweis XXI. fejlesztési projekttel – emlékeztetett az államtitkár. Kiemelte, hogy a Szent Rókus Kórház integrációja és oktató kórházzá válása, valamint a Kútvölgyi Klinikai Tömb szervezeti egységei és a Pulmonológiai Klinika átköltözése az egyetem Üllői út vonzáskörzetében található telephelyeire segítik az egyetem "kampuszosodását" Pesten. Reményét fejezte ki, hogy az együttműködés a Siemensszel az oktatást, kutatást, betegellátást és innovációt is szolgálni fogja.

Az ország és Közép-Európa legnagyobb, magas progresszivitású kardiológiai központjában minden-fajta szív- és érgyógyászati műtétet el tudunk végezni – mondta Dr. Merkely Béla rektor, hozzátéve: ehhez a megfelelő diagnosztika is elengedhetetlen, a klinikán évente kétezer szív MR vizsgálatot végeznek el. A most vásárolt készüléknél mesterséges intelligencia segíti a vizsgálatok tervezését, a legmodernebb technika felgyorsítja az adatgyűjtést, emiatt a mérések és az egész vizsgálati idő rövidül, ráadásul a gép a használat során egyre jobb lesz az adatok begyűjtésének köszönhetően – ismertette a berendezés tulajdonságait a rektor. Hozzátette, hogy az eszközzel lehetővé válik olyan ritmuszavaros betegek vizsgálata is, akiknél erre eddig nem volt lehetőség. A klinikán rendelkezésre álló speciális lélegeztetőgép- és monitorrendszernek köszönhetően az altatásban lévő vagy újraélesztésen átesett betegek, továbbá csecsemők, illetve fogyatékkal élők vizsgálatát is el lehet végezni a készülékkel. Egy kiegészítő audiovizuális rendszernek köszönhetően pedig a gyerekek rajzfilmet nézhetnek, vagy zenét hallgathatnak vizsgálat közben – sorolta a rektor.

Az új MR berendezésnek az oktatásban, az orvostanhallgatók és asszisztensek képzésében is fontos szerep jut, emellett például a Nemzeti Szívprogram keretében futó kutatásokhoz is használni fogják. Dr. Merkely Béla hozzátette, hogy a Siemensszel közösen olyan eszközöket kívánnak fejleszteni a továbbiakban, amelyek például katéteres műtétek elvégzéséhez is alkalmasak. A Semmelweis Egyetem saját forrásból – a 2018-as központi Fejlesztési Alap, valamint a Nemzeti Szívprogram pénzügyi forrásai terhére – biztosította a csúcskategóriájú Siemens MR berendezést.

A MAGNETOM Aera 1,5T fejlesztése során a Siemens Healthineers szakemberei kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a beteg a lehető legkomfortosabban érezze magát vizsgálat közben. Éppen ezért a gép nagyobb, 70 cm átmérőjű, rövid vizsgálóalagúttal rendelkezik, mely csökkenti a vizsgált személy bezártság érzetét – ismertette Oroszné Vincze Rita, a Siemens Healthcare Kft. ügyvezető igazgatója. A szakorvosok munkájának elősegítése érdekében a Siemens mérnökei további innovatív funkciókkal bővítették a gépet, mint például a vizsgálói helyiségből kitolható és állítható magasságú betegvizsgálói asztal, vagy a betegmonitorozó kamera – tette hozzá. Az orvosi képalkotási technológia piacvezető szereplőjeként a Siemens Healthineers számára fontos az innováció, ezért Magyarországon meghatározó bázissal rendelkezik a cég CT-MR diagnosztika terén, melyet képzett mérnöki gárda szolgál ki – mondta az ügyvezető igazgató.

Az eseményen a felek egy hosszú távú tudományos együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot is aláírtak. Az együttműködésről szólva Oroszné Vincze Rita elmondta, hogy a közös munka lehetőséget teremt arra, hogy új kardiovaszkuláris beavatkozásokat tudjanak a gyakorlatba ültetni, és olyan új eljárásokat fejlesszenek, amelyeket nemzetközi viszonylatban is használhatnak majd az egészségügyben.