Reggelivel lepi meg kedden a Szent Gellért téren közlekedőket a Lime

forrás: Prím Online, 2019. június 24. 19:06

A Budapesten már két hónapja tesztüzemmódban működő Lime e-rollereket is kipróbálhatják a Mobilitási Pont közös reggelijén résztvevők. Kedden 7 órától reggelivel és 500 forint értékű Lime kuponokkal várják az érdeklődőket a Szent Gellért téren.

Június 25-én, reggel 7 és 9 óra között, a Szent Gellért tér M4-es kijáratánál ajándék reggelivel és a közösségi közlekedéshez kapcsolódó programokkal vár minden érdeklődőt a Cities-4-People szervezésében megvalósuló Mobilitási Pont kezdeményezés. Az eseményen a hazánkban nemrég indult elektromos rollermegosztó Lime is részt vesz. Aki szeretné kipróbálni a környezetbarát rollereket, most megteheti, hiszen a ZÖLDROLLER kuponkód aktiválásával a szolgáltató 500 forint értékű Lime utazást biztosít minden felhasználó számára ezen a napon. A kedvezmény értéke a rollerek egyszeri aktiválásának és 5 perc ingyen utazásnak felel meg. Ezen felül több mint 100 darab Lime bukósisakot is kiosztanak majd a résztvevők között, amivel a biztonságos közlekedésre, és a felelősségteljes rollerhasználatra szeretnék felhívni a figyelmet.