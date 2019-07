Négyrészes dokumentum sorozat indul az HBO GO-n az Athletico Madrid volt tulajdonosáról

forrás: Prím Online, 2019. július 11. 13:12

Az HBO Europe július 14-én mutatja be AZ ÚTTÖRŐ (EL PIONERO) című spanyol dokumentumsorozatát, amely a spanyol politikusról, futballmogulról és ingatlanmágnásról, Jesús Gilről szól – az elmúlt évtizedek egyik legizgalmasabb és legmegosztóbb közszereplőjéről. A sorozat négy egyórás epizódon keresztül mutatja be Gil változatos életét archív felvételek, sosem látott személyes anyagok és a hozzá közelállókkal készült exkluzív interjúk felhasználásával.

Jesús Gil életpályája az elmúlt évtizedek egyik legmeglepőbb és legkülönlegesebb európai sztorija. Sajátos személyiségű ember volt, aki a politika, a futball és az ingatlanberuházások terepén is új játékszabályokat vezetett be Spanyolországban. Az ellentmondásos, excentrikus és semmit sem tisztelő Gil tudta, hogyan szólítsa meg az embereket, és a spanyol tömegmédia kedvencévé vált. Ám mivel folyton áthágta a törvényt, az igazságszolgáltatás éveken keresztül üldözte, míg végül az Atlético Madridnál – a futballklubnál, amelynek 16 éven át elnöke volt – közbeléptek, és elmozdították marbellai polgármesteri pozíciójából. AZ ÚTTÖRŐ történetének bizonyos elemei a világ minden pontján ismerősen hangzanak napjainkban is, és felvetik a kérdést, hogy miért hagyjuk, hogy ilyen figurák elbűvöljenek bennünket.

AZ ÚTTÖRŐt Enric Bach rendezte, aki a sorozat producere és írója is egy személyben. Együttműködése a barcelonai székhelyű JWP produkciós céggel 2015-ben indult, azután, hogy hét évet töltött a Salvados című heti hírműsor vezető szerkesztőjeként. 2011-ben rendezte meg első dokumentumfilmjét, a Dimanche à Brazzaville-t, amely 11 nemzetközi díjat nyert. Emellett a Muerte en León című dokumentumsorozat koproducere és társírója is volt.

Justin Webster nemzetközileg elismert dokumentumfilmes, aki markáns történetmesélési stílusáról, illetve olyan munkáiról ismert, mint az I Will Be Murdered (legjobb rendező, FICCI, 2014), az FC Barcelona Confidential (Prix Europa, 2014), a Gabo, The Creation of Gabriel García Márquez (Nemzetközi Emmy díj-jelölés, 2016), a Win! (Tribeca-filmfesztivál versenyprogram, 2016) és a The End of ETA (San Sebastian-i nemzetközi filmfesztivál, 2016).

A rendező, Enric Bach nyilatkozata: “Évek óta álmodtam a THE PIONEER-ről, és ez a projekt most egy nagyszerű csapat kitartásának és munkájának köszönhetően valóra válik. Jesús Gil élete minden elemet felvonultat, ami egy izgalmas sztorihoz kell, kezdve a legfontosabbal: a kiszámíthatatlan és sokszínű főhőssel, aki képes szembemenni a törvényekkel és intézményekkel, miközben elképesztő karizmájával elbűvöli a nézőket és a választókat.”

“AZ ÚTTÖRŐ remek lehetőséget biztosít arra, hogy napjaink társadalmát egy olyan egyedülálló figurán keresztül vizsgáljuk meg, aki éveken keresztül a bűvöletében tartott egy egész országot, és még ma is élénken él mindenki emlékezetében. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a sorozat látványosan gazdagítja majd a szolgáltatásunkat és a brandünket. Meglepetéseket és izgalmakat tartogat, akárcsak maga Jesús Gil annak idején. Enric és a JWP teljes csapata odaadóan dolgoznak azon, hogy történetét életre keltsék” – mondta Miguel Salvat, az HBO España saját gyártású tartalmakért felelős vezetője.

A sorozat executive producere az HBO Europe részéről Miguel Salvat és Hanka Kastelicová.

A sorozat premierje július 14-én, vasárnap lesz az HBO GO-n, eredeti nyelven, magyar felirattal. A TV premier augusztus 1-én lesz az HBO-n.

