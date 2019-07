Sales munka a digitális korban

forrás: Prím Online, 2019. július 11. 09:04

Ráadásul 2019-ben előreláthatóan már több online vásárlás fog történni mobiltelefonról, mint számítógépről. Egyre többen olvasnak könyvet digitálisan, gyakorlatilag szinte kizárólag online hallgatunk zenét és hazánkban is terjed a streaming videószolgáltatások piaca. Egyértelmű, hogy megváltoztak a vásárlók fogyasztói szokásai, egyre kevesebben szeretnének „fizikai” áruházakban vagy szolgáltatóknál sorban állni, parkolni, várakozni és reménykedni abban, hogy az eladó valóban oda fog figyelni rájuk.

A digitális világ robbanásszerű előretörése mellett azonban az egyedi igényekre szabott, személyes ügyfélkiszolgálásra továbbra is igény mutatkozik, különösen akkor, ha olyan szenzitív témákról van szó, mint a pénzügyek. Az Erste Bank Mobilbankár Hálózatának kollégái rugalmasan és tökéletes szakmai felkészültséggel alkalmazkodnak az ügyfél igényeihez, oda mennek, akkor és ahova, ahogyan azt az ügyfél kéri. Emellett ez a munkakör a 21. század sales-es munkavállalóinak is új lehetőséget kínál, hiszen teljesen új élményt nyújt számukra is: kötetlen munkaidőben, az ügyféllel valódi személyes kapcsolatot kialakítva tudnak dolgozni az új generációs bankárok, nem kell egész nap egy irodában, bankfiókban ülniük. Ha akarnak, együtt ebédelhetnek az ügyféllel, összefuthatnak vele egy kávéra, vagy ellátogathatnak az otthonukba. Ehhez természetesen az Erste megfelelő képzést, mentorálást és támogató hátteret biztosít minden újonnan belépő bankárnak.

Napjaink vásárlói nagyra értékelik a személyes odafigyelést, jelentős igény van a könnyen elérhető, flexibilis és minőségi szolgáltatásokra. A mobilbankárok által nyújtott szolgáltatások minderre megoldást kínálnak. Az ügyfelek növekvő igényeire reagálva az Erste Bank folyamatosan bővíti mobilbankár hálózatát, és egyre több sales-es dönt úgy, hogy nyugodtabb, jövedelmezőbb és szabadabb életet szeretne élni a bankári munka segítségével.