A Fujitsu megint a „Vezetők” szegmensében a Gartner szerint

forrás: Prím Online, 2019. július 12. 09:05

A Fujitsu ügyfeleivel és partnerökoszisztémájának tagjaival közösen személyre szabott, többfelhős és hibrid megoldásokhat hoz létre a digitális átalakulás gyorsítására. A felhőhasználat érettségének erősödésével azok a nagyvállalati ügyfelek, akik kezdetben versenyképességük növelésére vezették be a felhőt, következő lépésként most új alapokra helyezhetik iparáguk működését.

2019. június 18-i jelentésében a Gartner elemzőcég kifejtette, hogy az adatközponti menedzselt szolgáltatások jövőbeni terjedése „azoknak az ügyfeleknek lesz köszönhető, akik saját adatközponti alapterületük csökkentésével párhuzamosan, hiperskálázható felhőszolgáltatásokat kívánnak igénybe venni, kihasználva a külső szolgáltatók méretgazdaságosságából, kiterjedt képességeiből és intelligens automatizációs lehetőségeiből adódó előnyöket”. A Gartner szerint: „A ’Vezetők’ stabilan teljesítenek. Világos jövőképpel rendelkeznek a piac fejlődési irányára nézve, és kompetenciák szerzésével gondoskodnak vezető szerepük megőrzéséről. Nem követik, hanem formálják a piacot.”

A Fujitsu kiterjedt többfelhős és hibrid IT portfóliója, a „Your Multi-Cloud” segítségével az ügyfelek – az infrastruktúrát, az alkalmazásokat és a szolgáltatásokat párhuzamosan fejlesztve – szorosan összekapcsolt intelligens, átalakított környezetet hozhatnak létre. A Fujitsu szerint a Gartner a „Vezető” besorolással ennek a gyakorlatnak a hatékonyságát ismeri el.

Az ügyfelek jelentős előnyökhöz jutnak a megerősített többfelhős képességekből

A Fujitsu az elmúlt évben jelentősen megerősítette élvonalbeli felhőszállítókkal kialakított partnerkapcsolatait, így az ügyfelek minden használati forgatókönyvhöz a megfelelő felhőt vehetik igénybe. A cégek ezáltal optimális választási szabadsághoz és rugalmassághoz jutnak átalakítási projektjeik lebonyolítása során. A Fujitsu szakértelme a hagyományos és a legmodernebb felhőszolgáltatásokat is lefedi, ami biztonságos hátteret teremt a kritikus rendszereiket átalakító ügyfelek számára.

A nagyobb új ügyfélszerződések egyikét a Fujitsu Európa második legnagyobb adósságkezelő szolgáltatójával, a Lowellel kötötte, 60 millió euró értékben. A szerződésnek köszönhetően a Lowell rövidebb idő alatt megvalósíthatja növekedési stratégiáját, és hat Európai országra kiterjedően egységesítheti és „szabványosíthatja” informatikai működését. A gyorsan növekvő pénzügyi szolgáltatócég emellett háttérendszereit is megerősítheti, hogy felkészüljön az új piacokra és szegmensekbe való belépésre. A Fujitsu jelentős kormányzati kiszervezési megbízást nyert el a hollandiai Groningen város önkormányzatától, amelynek keretében ügyfele az eredetinél nagyobb költségmegtakarítást ért el. A 71,9 millió euró értékű, hat éves szerződés eredményeként az önkormányzat a futamidő végéig várhatóan 4 millió eurót fogja tudni csökkenteni IKT-szolgáltatásokkal kapcsolatos működési kiadásait.

„Jelenleg az európai IKT-munkafolyamatok körülbelül egynegyede zajlik a felhőben. Főként olyan alkalmazásokról és folyamatokról van szó, amelyek digitalizálása gyors előnyöket ígér. A következő szakaszban több lesz a kihívás, hiszen ekkor kerülnek sorra a szervezetek kritikus rendszerei. Ezeknél jóval nagyobb a kockázat és magasabb szintű a komplexitás. Az előkészítés során komoly munkát fektettünk abba, hogy rendelkezzünk a digitális infrastruktúra minden szükséges komponensével, a megfelelő partnerökoszisztémával és többfelhős szaktudással. Filozófiánk lényege, hogy mindig az ügyféllel közösen dolgozunk, és a piacvezető technológiákat saját szakértői képességeinkkel ötvözve, együtt építjük ki a valós üzleti kihívásokra reagáló transzformációs megoldásokat” – mutatott rá Mark Phillips, a Fujitsu EMEIA-régiójának többfelhős szolgáltatásokért felelős vezetője.

A Fujitsu friss tanulmánya szerint továbbra is a többfelhős környezetek sikeres üzemeltetése a valóban hatékony digitális átalakulás kulcsa. A Fujitsu több szolgáltatást egyetlen, olajozottan működő megoldásban összefogó „Multi-Cloud and Service Orchestration” csomagja több platformot, technológiát és szállítót is kezel, és ezzel segít megteremteni az ügyfelek teljes hibridfelhő-környezetére kiterjedő, vállalati szintű átláthatóságot.