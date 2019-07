Újra hódít a bakelit

forrás: Prím Online, 2019. július 26. 08:57

Itt a nyár, a koncertek és fesztiválok ideje, ilyenkor meghatározó az életünkben a minőségi zene által nyújtott chill hatás. Egyre többen szeretnénk elérni ezt az élményt az otthonukban is. A gourmet zenekedvelők ezért újra a vinylre voksolnak. Hétről hétre jelennek meg régi albumok újrakiadásai ezen a hordozón, de már exkluzív dizájn cuccok is készülnek bakelitből. Megnéztük, mik a trendek a Vaterán.

Prémium zenei tapasztalás a fesztiválszezon után is

Még egy nagy finálé a Szigeten, aztán vége is az összefüggő fesztiválozásnak. Elképesztő, ugye? A nyárnak egyértelműen szerves részét képezi a minőségi élőzene. Talán nem is gondolnánk, de a vinyl az analóg rögzítési folyamatnak köszönhetően több információt tartalmaz, ezért sokak számára az élőzenéhez hasonló teljesebb spektrumú hangzást nyújthat a többi, manapság használt digitális, és streaming megoldásnál. Pontosan úgy hallhatjuk rajta ugyanis a kedvenc számainkat, ahogyan azt a producer és a zenészek szerették volna átadni. Az élmény valódibb, arról nem is beszélve, hogy van egyfajta érzelmi értéke a lemezek vásárlásának, gyűjtésének. Emiatt az igazi zenei gourmet-k előszeretettel választják nemcsak a régebbi, de a legújabb zenékből is a klasszikus verziót.

Pörög a bakelit

Óriási a kereslet nemcsak az eredeti vagy újrakiadott Beatles vagy Rolling Stones klasszikusokra, de korunk előadói közül is egyre többen jelentetik meg legújabb szerzeményeiket vinylen, nagy sikerrel. 2018-ban például az Arctic Monkeys vagy Ed Sheeran albumjai is a legtöbbet vásárolt hanglemezek közt voltak az Official Charts Company adatai alapján. A kategória a Vaterán is pörög. Az online piacréten átlagosan 2500 bakelit cserél gazdát havonta. Elsősorban a használtak mennek, a legnagyobb kereslet szoros versenyben a pop (27,15%) és rock (27,06%) korongokra van, jóval lemaradva ezt követi a komolyzenei szekció 9,93 százalékkal. Az igazi gyűjtők a jó állapotú eredeti kiadásokat szeretik, és akár 700 000 Ft-ot sem sajnálnak a zenei chill hatás eléréséért, ennyiért kelt el ugyanis a biztonságos online piactéren egy Beatles-gyűjtemény 2015 októberében.

A vinyl dizájn oldala

A hanglemezeknek olyan kreatív, exkluzív újraértelmezései is vannak, amikre talán nem is gondolnánk. Egy nemzetközileg elismert magyar tervező például vinylekből készít szemüvegkereteket, amelyeket olyan hírességek hordanak, mint Elton John vagy Flo Rida! Ezenkívül is sokféle bakelit ékszerre és lakberendezési tárgyra bukkanhatunk, például találhatunk fülbevalót, faliórát, tálakat, poháralátétetek és könyvtámaszokat. Nem csoda, hiszen a vinyl lemezek jellegzetes mintája már eleve nagyon jól mutat, és ha még formázzák is, egészen egyedi cuccok készülhetnek belőle. A Vaterán rengeteg stílus és dizájn közt válogathatunk, és ha már arra járunk, választhatnunk egy-egy bakelit ékszert is a következő koncert-outfitünkhöz és viselhetjük is a korongokat!