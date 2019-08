NMHH: országszerte 7,2 millióan rádióznak hetente

Az OKI Europe Ltd bejelentette a több flottára is alkalmazható SENDYS Explorer szoftver megjelenését. Az OKI-exkluzív, teljes körű szoftvermegoldás minden iparág és szervezet felhasználói számára lehetővé teszi, hogy még többet hozzanak ki OKI nyomtatóikból és multifunkciós készülékeikből. A felhasználók digitalizálhatják és kezelhetik dokumentumaikat, távolról vezérelhetnek nyomtatási feladatokat, fokozhatják a biztonságot és csökkenthetik a hulladék mennyiségét – a vállalkozásoktól kezdve egészen a kiskereskedelmi egységekig és egészségügyi szervezetekig, sőt még ezeken túlmenően is.