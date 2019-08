Új vezető a UPS Magyarország élén

forrás: Prím Online, 2019. augusztus 15. 12:58

„Yannick széleskörű szaktudása révén hozzájárulhat ahhoz, hogy a UPS magyar ügyfelei is növelhessék országhatárokon túlnyúló vagy akár interkontinentális üzleti kapcsolataikat, mely gyorsabban növekszik a helyi piacok teljesítményénél – nyilatkozta Lou Rivieccio, a UPS Europe elnöke. – Magyarország növekvő, exportorientált gazdaság, mely a kiválóság iránti törekvéséről híres Európa és a világ többi részén. Yannick jól érti az ügyfeleink ellátási láncát, ehhez kapcsolódó igényeit, és csapata élén segíteni fog számukra megtalálni a legjobb módját exporttevékenységük növelésének.”

„A UPS komoly potenciált lát a magyar piacban, és folyamatosan ruház be a helyi szolgáltatási portfóliójába, hálózatába és infrastruktúrájába. A térség UPS ügyfelei jelenleg a leggazdaságosabb szárazföldi szolgáltatást választva is egy nappal gyorsabb szállítási szolgáltatást élvezhetnek Európa 25 országába. Ez a fejlesztés része annak az európai szintű 2 milliárd dolláros beruházásnak, melynek célja, hogy az ügyfeleink méretüktől függetlenül a lehető legmegbízhatóbb szolgáltatást kapják a világ bármely országába is küldik a csomagjaikat” – mondta el Yannick Mooijman új megbízatása kapcsán.

A UPS 1989-ben kezdte meg szolgáltatásai nyújtását Magyarországon, akkor még egy szerződéses partneren keresztül. Saját magyarországi operációit 1997-ben alapította. A vállalat ma összesen öt létesítményből álló országos hálózata révén szolgálja ki magyar ügyfeleit. A UPS Magyarország új hazai székházát és logisztikai központját 2017-ben nyitotta meg Vecsésen.